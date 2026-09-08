Congo-Kinshasa: Royaume-Uni - Les visas à traitement accéléré désormais disponibles en RDC

Les demandeurs de visa britannique en République démocratique du Congo peuvent désormais accéder aux services de traitement accéléré « Priority Visa » et « Super Priority Visa ». L'information a été rendue publique lundi 7 septembre 2026 sur les réseaux sociaux X et Facebook de l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. Lancées depuis le lundi 7 septembre 2026, ces options payantes permettent, selon les autorités britanniques, d'obtenir une décision dans des délais plus courts que la procédure standard.

Cependant, les documents publiés par l'ambassade sur ses réseaux sociaux ne précisent toutefois pas les tarifs appliqués à ces deux services de traitement accéléré.

Une décision en cinq jours ouvrables pour le Priority Visa

Le service « Priority Visa » (PV) prévoit une décision « dans un délai de cinq jours ouvrables ». Pour certaines demandes de visa familial introduites depuis l'extérieur du Royaume-Uni, ce délai peut toutefois atteindre 30 jours ouvrables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le « Super Priority Visa » (SPV) propose un traitement encore plus rapide. Les demandeurs ayant choisi cette option doivent généralement recevoir une décision « au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant ».

Le délai dépend de la procédure d'identification

Les autorités britanniques précisent que le décompte du délai varie selon la manière dont le demandeur confirme son identité.

Pour une procédure nécessitant un rendez-vous en personne, le délai commence à la date du rendez-vous. Pour les demandeurs utilisant l'application mobile UK Immigration: ID Check, il débute le jour ouvrable suivant la fin du téléchargement des documents requis.

Ces services accélérés sont facultatifs et entraînent des frais supplémentaires. Les personnes dont le voyage n'est pas urgent peuvent continuer à recourir au service de visa standard dont le délai de traitement est généralement de trois semaines.

Le Home Office précise également que certains dossiers peuvent nécessiter un délai supplémentaire lorsque des informations complémentaires sont nécessaires.

Les demandeurs résidant en RDC qui souhaitent bénéficier de ces options peuvent effectuer leur réservation auprès de VFS Global, partenaire commercial des services de visa britanniques.