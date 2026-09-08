Congo-Kinshasa: JB Mpiana va se reproduire dans la salle Accor Arena de Paris, 25 ans après

Vingt-cinq ans après son dernier passage à Bercy, JB Mpiana s'apprête à retrouver la mythique salle parisienne, aujourd'hui appelée « Accor Arena ». Le leader de Wenge BCBG est attendu le 14 novembre 2026 pour un concert qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de plus de 40 ans de carrière musicale.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi 7 septembre à Kinshasa, l'artiste congolais a tenu à préciser que ces 25 années ne correspondent pas à une absence de la scène européenne. JB Mpiana affirme avoir continué à se produire dans plusieurs pays du continent, notamment en Belgique et en Grande-Bretagne.

« Ça ne fait pas 25 ans que nous n'avons pas joué en Europe, mais plutôt ça ne fait 25 ans que nous n'avons pas joué à Bercy, aujourd'hui Accor Arena », a-t-il déclaré.

À Kinshasa, l'artiste a également évoqué les préparatifs de cette prestation parisienne :

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« Nous avons choisi un lieu discret à Kinshasa, où nous préparons ce concert en maquis. Je pense que nous n'allons pas accomplir de miracles ; l'essentiel est que la soirée soit une véritable fête ».

Le chanteur souhaite surtout que cette soirée laisse un souvenir musical au public.

« J'aimerais que le public garde en mémoire de la bonne musique et de beaux sons après cette soirée », a-t-il conclu.

Produit par Live Nation, ce concert réunira JB Mpiana et Wenge BCBG autour d'un répertoire composé de plusieurs grands classiques qui ont marqué leur parcours ainsi que plusieurs générations d'amateurs de musique congolaise.