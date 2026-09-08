Madagascar: Évacuation Sanitaire - Babaïque poursuit son traitement en Inde

Après plusieurs mois de lutte contre la maladie, Babaïque, 55 ans, poursuit son traitement en Inde, où il est arrivé le 3 septembre. Il reçoit quotidiennement ses médicaments et bénéficie d'un suivi médical régulier. « Je lui ai parlé hier et je l'ai trouvé stable au téléphone », confie un membre de sa famille.

Malade depuis environ 1 an, l'artiste avait suivi plusieurs mois de chimiothérapie avant que son état ne se complique, il y a environ un mois, avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Pris en charge à Befelatanana avant son évacuation, il fait désormais l'objet d'analyses régulières en Inde afin de préciser son diagnostic et la suite de son traitement.

Face aux dépenses importantes liées à cette prise en charge, sa famille lance un appel à la solidarité et remercie les personnes qui lui apportent un soutien financier ou moral, ainsi que celles qui prient pour lui. Son évacuation a notamment été rendue possible grâce à la mobilisation de Mamy Gotso, des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Communication et de la Culture, ainsi que de l'association Manavao et Fanjiry, de Fidelis Manager, d'artistes, de proches et de différentes associations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Né le 26 février 1971 sous le nom de David Baba Jean David, Babaïque s'est fait connaître dans la musique malgache au début des années 2000, notamment dans la variété et le salegy. Auteur-compositeur, il est notamment connu pour « Anao Tiako » avec Cynthia et a écrit « Ilaiko anao » pour Bodo et « Mbo Ho Janga » pour Lianah.