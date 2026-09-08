Madagascar: Tribunal Mahajanga - Parquet et OPJ optimisent leurs stratégies de terrain

Trois mois après sa nomination au parquet du Tribunal de première instance (TPI) de Mahajanga, le procureur de la République, André Andrimpirenena, a réuni les Officiers de police judiciaire (OPJ), vendredi dernier, au siège du TPI à Mahajanga Be. Cette première réunion depuis sa prise de fonction traduit sa volonté de renforcer la rigueur dans l'application de la loi.

La rencontre avait pour objectif d'optimiser les stratégies de travail, tout en renforçant la coopération et l'efficacité des OPJ. L'ordre du jour et les directives données par le Parquet s'articulaient autour de plusieurs axes essentiels, dont la rigueur dans les procédures. Le traitement des dossiers criminels et correctionnels devra faire l'objet d'un suivi accru pour assurer la stricte conformité avec les textes législatifs en vigueur.

« Le renforcement des capacités des officiers et l'instauration d'une nouvelle organisation et méthode sont les principaux axes de cette séance. Elle vise surtout l'amélioration de la relation entre le parquet et les OPJ ainsi que l'amélioration de la qualité des enquêtes. Ces derniers temps, les rapts d'enfants et kidnapping ont fait la une des quotidiens, nous essayons, dans cette optique, de mettre en place des stratégies de prévention contre le fléau. Un accent particulier sera alors accordé sur les infractions contre les mineurs ou violences sur les mineurs », a expliqué le procureur de la République.

Cette rencontre entre Parquet et OPJ s'inscrivait dans la dynamique de réorganisation et de renforcement des exigences judiciaires, portée par les nouvelles nominations de magistrats à Mahajanga.

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Missions

L'Officier de police judiciaire (OPJ) est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs à Madagascar. Ses missions principales consistent à constater des infractions qui relèvent des crimes, des délits et des contraventions sur le terrain. Le procureur de la République ou juge d'instruction est chargé de diriger les enquêtes et de coordonner les recherches.

Dans le cadre de leurs investigations, les OPJ procèdent notamment aux auditions, aux perquisitions, aux saisies et aux placements en garde à vue. Des OPJ spécialisés interviennent également dans le domaine environnemental pour lutter contre les infractions écologiques.

Le parquet et les OPJ doivent ainsi travailler de concert et harmoniser leurs méthodes afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes et d'obtenir de meilleurs résultats.