Madagascar: Ankerana - Un taxi-moto percute un camion-poubelle

Un accident d'une rare violence s'est produit dimanche 6 septembre vers 14h 15 sur la rocade d'Ankerana, à proximité de la station Shell Ankadindramamy.

Un taxi-moto Kymco GP noir, transportant un passager, a percuté par l'arrière un camion-poubelle de la Société municipale d'assainissement (SMA), stationné sur le bas-côté. Le conducteur du deux-roues, âgé de 33 ans, a été grièvement blessé à la tête et transporté inconscient au Centre hospitalier de Soavinandriana (CENHSOA), tandis que son client, qui devait être déposé à Andohatapenaka, a été légèrement touché, selon la police. Le chauffeur du camion, âgé de 26 ans, n'a pas été blessé. La Brigade des accidents a été saisie pour l'enquête.

« J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu la moto s'écraser contre l'arrière du camion. Tout s'est passé très vite. Les personnes présentes étaient sous le choc », raconte un riverain présent sur les lieux.

« Le conducteur du taxi-moto semblait inconscient. Des passants se sont précipités pour l'aider avant l'arrivée des policiers. C'était impressionnant et inquiétant à la fois », témoigne une commerçante installée près de la rocade.