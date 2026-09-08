Madagascar: Éducation - Une foire pédagogique organisée à Toliara

Les enseignants à l'honneur. Les 10 et 11 septembre prochains sera organisée, au jardin de la mer de Toliara, une foire pédagogique où le matériel didactique utilisé par les enseignants issus des six circonscriptions scolaires (CISCO) de la région Atsimo Andrefana sera exposé. Elle est organisée par la direction régionale de l'Éducation Atsimo Andrefana et le Centre régional de formation pédagogique (CRFP).

« Le côté créatif des enseignants qui créent du matériel didactique pour enseigner sera mis en avant. Ils démontreront également la manière dont ils les utilisent pour transmettre des connaissances aux élèves », explique Loria Biscottine, directrice du Centre régional de formation pédagogique de Belomboka, Toliara II. « La base fondamentale de l'éducation qui consiste à apprendre aux élèves à lire et à faire des calculs rencontre des difficultés. Des ateliers seront organisés lors de cette foire où les réalités vécues par les enseignants ainsi que les défis de l'éducation en termes de matériel didactique seront exposés aux partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation », ajoute-t-elle. 18 % des élèves de 7 à 14 ans ne savent pas lire et 13 % ne savent pas faire des calculs dans le pays. « Dans la région Atsimo Andrefana, en 2025, 8,8 % des élèves peuvent lire et faire des calculs correctement dans la région Atsimo Andrefana. La rencontre avec les partenaires tracera le chemin vers une qualité de l'enseignement », a détaillé la directrice du CRFP.

Des concours d'art oratoire en malgache, français et anglais seront au menu de la foire pédagogique. Les enseignants auront l'opportunité de démontrer leur talent poétique à travers le concours de poésie.