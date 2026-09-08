Madagascar: TOLIARA - Un nouveau PDS nommé

Le ministère de l'Intérieur a désigné, sous l'arrêté numéro 28.547/2026, Tondraha Razaha comme président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Toliara. L'arrêté est daté du 31 août 2026 et signé, par délégation, par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Nalisoa Voahangiarimino Randriantomponera.

Selon les précisions, l'arrêté a attendu l'enregistrement officiel auprès de la Primature, et ce serait ainsi la raison principale du retard de quelques jours de sa publication. Les pressions médiatiques sur le retard de la nomination d'un PDS, après le décès, en juin dernier, du maire titulaire, Jean Rabehaja, se sont fait ressentir ces dernières semaines. La nomination d'un nouveau premier responsable de la commune urbaine de Toliara vient alors trois mois après la vacance du poste de premier magistrat de la ville.

Des opérateurs économiques ont été mis en avant, des actuels adjoints au maire et même des femmes ont été proposés par voie de presse interposée. Finalement, le choix était ailleurs. Tondraha Razaha est actuellement le président du conseil municipal de la ville de Toliara.

Attentes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est un ex-député de Toliara I au temps du règne HVM. Il a été la deuxième liste du député Jean de Dieu Maharante, devenu ministre à l'époque. Après les élections municipales de novembre 2024, le nouveau PDS a conduit la liste de Frérot Ralaivahiny, connu d'obédience Pro-Siteny, et a été élu président du conseil municipal face à la liste IRMAR (Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina), battue par la coalition Pro-Siteny-Serge Vital.

Le second PDS nommé est Veloson Grégoire Randrianandrasana, un enseignant à l'université de Toliara, candidat malheureux aux élections législatives de mai 2024, pour la circonscription d'Ampanihy Ouest, région Atsimo Andrefana.

Serge Vital, président d'une association de jeunes à Toliara, justement, est désigné troisième PDS de la commune urbaine de Toliara. Connu surtout pour son patronyme, en tant que neveu de l'ancien Premier ministre Camille Vital, il s'est lancé dans la course aux municipales, en tant qu'indépendant. Il a obtenu 12,54 % des voix lors des dernières élections.

En février de cette année, une rumeur annonçant la possible nomination de Serge Vital comme PDS, pour faire valoir « une gestion collégiale provisoire vu l'état de santé du maire titulaire prolongeant la vacance de poste » à l'époque, a circulé, mais dont l'information a été finalement démentie par le ministère de l'Intérieur.

Le trio nouvellement désigné a ainsi la lourde tâche de rétablir l'ordre interne de la commune urbaine de Toliara, qui réclame seize mois d'arriérés depuis le décès du maire Rabehaja, et de revoir les priorités d'une ville telles que le ramassage d'ordures, le rétablissement de l'ordre dans les marchés, d'assurer la propreté des avenues et des rues principales et tant d'autres.