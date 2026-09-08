Cote d'Ivoire: Espaces verts à Abidjan - La communication, maillon faible de la gouvernance

"Mention très honorable". Soutenue le vendredi 4 septembre 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny, la thèse de Yao Kouadio Eugène met en lumière les insuffisances de la communication autour des espaces verts dans le District d'Abidjan et préconise une implication accrue des populations dans leur gestion.

Les espaces verts ne sont pas de simples îlots de verdure au coeur des villes. Ils remplissent des fonctions sociales, écologiques, économiques et même thérapeutiques.

Pourtant, à Abidjan, ces espaces sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment à leur appropriation à des fins résidentielles ou commerciales.

C'est l'un des principaux constats de la thèse de doctorat unique en Communication pour le développement, soutenue le vendredi 4 septembre 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB).

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Intitulée « Communication environnementale et gouvernance des espaces verts dans le District d'Abidjan », la recherche de Yao Kouadio Eugène, menée sous la direction de Mme Nanga-Adjafi Angeline, professeur titulaire en Communication sociale, s'intéresse particulièrement aux mécanismes de communication mis en oeuvre pour préserver ces espaces.

Des dispositifs institutionnels aux résultats encore limités

La Côte d'Ivoire s'est pourtant dotée de plusieurs instruments juridiques et institutionnels en faveur de la protection des espaces verts. La loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 encadre notamment l'aménagement et le développement de l'agglomération, tandis que le Code de l'environnement de 1996 renforce les dispositions relatives à la protection de l'environnement. Depuis 2001, la Direction des Parcs et Jardins, rattachée au District d'Abidjan, assure également des missions d'aménagement et d'entretien de ces espaces.

Malgré cet arsenal juridique et institutionnel, les jardins communautaires et autres espaces verts demeurent vulnérables.

Pour mieux comprendre cette situation, le chercheur a adopté une approche qualitative fondée sur un échantillon de 48 personnes. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés, suivis d'une analyse thématique des données recueillies.

La communication au coeur du changement

Inscrite dans le champ de la communication environnementale, l'étude s'appuie sur la théorie de la communication engageante, selon laquelle le changement de comportement passe notamment par une évolution des attitudes.

Les résultats font ressortir plusieurs faiblesses : dysfonctionnements de la communication normative et médiatique, déficit de communication ciblée et faible implication des populations dans la gestion des espaces verts.

À cela s'ajoute une connaissance insuffisante de leurs fonctions sociales et environnementales.

La recherche relève également la multiplicité des acteurs intervenant dans la gestion des espaces verts, ainsi que l'existence de conflits de compétences qui compliquent leur gouvernance dans le District d'Abidjan.

Vers une gouvernance plus participative

Au-delà du diagnostic, cette thèse met en évidence la nécessité de faire de la communication un véritable outil de mobilisation citoyenne.

Une meilleure connaissance des bénéfices liés aux espaces verts, associée à une participation accrue des populations et à une clarification des responsabilités institutionnelles, pourrait contribuer à leur préservation durable.

À Abidjan, l'enjeu est donc de dépasser une logique de protection essentiellement institutionnelle pour évoluer vers une gouvernance davantage partagée avec les communautés.

Une approche qui ferait des populations non plus de simples bénéficiaires des espaces verts, mais de véritables acteurs de leur préservation.