Cote d'Ivoire: Confédération générale des entreprises - L'opération de recensement des entreprises et organisations professionnelles membres, lancée

7 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) a procédé, le lundi 7 septembre 2026, dans ses locaux, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de la deuxième édition du recensement des entreprises et organisations professionnelles membres.

Ce projet, qui va s'étendre sur sept mois, vise, de manière générale, à permettre au patronat ivoirien de disposer d'une banque de données économiques et financières actualisée et exhaustive sur les entreprises et organisations professionnelles membres de la Cgeci.

Il s'agit spécifiquement, entre autres, de connaître l'effectif des unités économiques membres de la Cgeci et leur répartition spatiale selon les différentes localités de la Côte d'Ivoire (régions et départements, localisation précise) ; d'actualiser le répertoire des entreprises et organisations professionnelles membres de la Cgeci ; d'identifier les différents marchés et besoins, aux niveaux local et international, des entreprises et, surtout, de proposer des stratégies de pérennisation du recensement.

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Le directeur exécutif de la Cgeci, Stéphane Aka-Anghui, président du comité de pilotage du projet, représentant le président de la Cgeci, Ahmed Cissé, a souligné que cette opération ne vise pas seulement à actualiser les statistiques, mais qu'elle ambitionne également de mieux connaître les membres, leurs caractéristiques, leurs secteurs d'activité, leur répartition géographique, les marchés internationaux qui les intéressent, les emplois qu'ils représentent, leurs préoccupations, leurs attentes et les défis auxquels ils sont confrontés.

« Il s'agit de construire une connaissance plus fine et approfondie de notre base de données afin de mieux défendre les intérêts, de mieux anticiper les besoins et d'orienter l'action du patronat. Les données permettront de renforcer les capacités de plaidoyer de la Cgeci et d'améliorer les services offerts à nos membres », a précisé Stéphane Aka-Anghui, précisant qu'il s'agit avant tout de consolider la crédibilité de la Cgeci.

Pour lui, la réussite de cette opération dépend non seulement de l'engagement des enquêteurs qui ont été recrutés, mais aussi et surtout de la collaboration des membres de la Cgeci.

« Chaque information communiquée contribuera à enrichir une base de données stratégiques qui profitera à l'ensemble des membres, et pas seulement à la direction exécutive de la Cgeci. Plus les informations recueillies seront complètes et fiables, plus la Cgeci et ses membres seront en mesure de défendre efficacement les intérêts des entreprises et de proposer des actions à forte valeur ajoutée », a-t-il déclaré, invitant toutes les parties prenantes à s'approprier ce projet.

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