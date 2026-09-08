Cote d'Ivoire: Vridi Petit Bassam - 350 pièces de bois issues du sciage illégal saisies

La Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (BSSI) a saisi, lundi 7 septembre 2026, un important stock de bois d'oeuvre dissimulé en bordure de la lagune de Vridi Petit Bassam. Une enquête est ouverte pour identifier les responsables de ce dépôt clandestin.

La lutte contre l'exploitation illicite des ressources forestières se poursuit sur le terrain. La Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (BSSI) a réalisé, lundi 7 septembre 2026, une importante saisie de bois d'oeuvre en bordure de la lagune de Vridi Petit Bassam.

L'opération a été menée à la suite de renseignements faisant état de l'existence d'un dépôt clandestin dans cette zone sensible du littoral ivoirien. Déployée aux premières heures de la matinée, une patrouille mixte de la BSSI a découvert, vers 7 heures, un important stock de bois scié soigneusement dissimulé à proximité immédiate de la rive lagunaire.

Sur place, les agents n'ont trouvé ni exploitant, ni convoyeur, ni gardien. Un inventaire minutieux du stock a permis de dénombrer 350 éléments de bois d'oeuvre, répartis comme suit : 158 planches de 5 mètres, 37 planches de 2 mètres, 70 chevrons de 5 mètres, 71 plots de 4 mètres et 14 plots de 2 mètres.

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L'ensemble de la marchandise saisie a été transféré à la base de la BSSI, où elle demeure conservée en attendant les suites judiciaires.

Remonter toute la filière

Pour les responsables de la BSSI, cette saisie ne constitue qu'une étape dans le démantèlement des réseaux impliqués dans l'exploitation et la commercialisation illicites du bois. Le lieutenant Akingbade Jude, chef des opérations de la brigade, a indiqué que des investigations sont en cours afin d'identifier les commanditaires, les propriétaires et les destinataires de la marchandise.

L'objectif est également de remonter l'ensemble de la filière d'approvisionnement et de commercialisation de ce bois issu du sciage illégal.

« Cette opération démontre la détermination de la BSSI à traquer sans relâche les réseaux qui pillent notre patrimoine forestier », a déclaré le chef des opérations. Il a, par ailleurs, appelé les populations à faire preuve de vigilance et à signaler aux autorités compétentes tout comportement suspect.

À travers cette nouvelle intervention, la BSSI réaffirme ainsi sa volonté de renforcer la surveillance des espaces sensibles et de lutter contre toutes les formes d'exploitation illicite des ressources naturelles. Une mobilisation qui vise notamment à préserver le patrimoine forestier ivoirien et les écosystèmes fragiles du littoral.