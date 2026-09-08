Cote d'Ivoire: Rugby - Le CRAC annonce le coup d'envoi de sa saison 2026-2027

Le Cocody rugby Abidjan club (Crac) a annoncé, dans un communiqué diffusé le lundi 7 septembre 2026, le lancement officiel de sa saison 2026-2027. Rendez-vous est donc pris le samedi 12 septembre au terrain du lycée classique d'Abidjan-Cocody, pour la rentrée de l'« École de rugby du club ».

Pour le président du Crac, Emmanuel Henao, ce rendez-vous « ouvert à tous », marquera le coup d'envoi de la saison et permettra d'accueillir « les jeunes licenciés, actuels et nouveaux, autour d'un moment de retrouvailles conviviales ». Des inscriptions, des renouvellements, des visites médicales et des essayages meubleront cette journée.

Un vecteur d'éducation et de cohésion

Au-delà du sportif, le club entend faire de cette rentrée le symbole de sa vocation à faire du rugby « un vecteur d'éducation, de discipline et de cohésion pour la jeunesse ivoirienne », dans une dynamique associant performance sportive, formation des jeunes et engagement social. Ce, à travers son programme féminin et ses initiatives d'insertion professionnelle pour les joueurs seniors.

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Le communiqué évoque également la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet), portant sur « la vision partagée sur le sport comme levier puissant pour l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse », ainsi que le renouvellement du partenariat avec le Niort rugby club et l'Académie du stade toulousain, confirmant la place du Crac comme « acteur fiable et légitime pour le développement du rugby en Côte d'Ivoire ».

Emmanuel Henao assure que « toute l'équipe de dirigeants et de bénévoles est prête, pour cette saison 2026-2027, à investir son temps, son énergie et ses compétences pour continuer d'écrire la belle et ambitieuse histoire » du club.