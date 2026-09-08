Sénégal: Le PM à l'Assemblée nationale, début imminent de la DPG

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, vient d'arriver à l'Assemblée nationale où il était attendu pour le début de la séance solennelle consacrée à sa déclaration de politique générale.

Le chef du gouvernement a été accueilli, à son arrivée, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye, en attendant le début imminent de la séance consacrée à sa déclaration de politique générale.

Il est accompagné par les membres du gouvernement.

La déclaration de politique générale du Premier ministre sera suivie d'une suspension de séance de 10 minutes, à la demande du gouvernement.

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Le premier tour de parole pour les intervenants sera suivi d'une deuxième suspension, avant que le chef du gouvernement ne prenne la parole pour répondre aux questions des députés.

Il est ensuite prévu un deuxième tour de prise de parole, suivi des réponses du Premier ministre.

Le face à face entre le gouvernement et le Parlement va durer au total quatre heures suivant un temps de parole réparti entre les deux groupes parlementaires et les non-inscrits.

Les députés du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes bénéficient de 145 minutes, à raison de 4 minutes pour chaque orateur, tandis que le groupe parlementaire Takku-Wallu (opposition) et les non-inscrits disposent de 20 minutes en temps de parole.

Pour le deuxième tour, le groupe parlementaire majoritaire Pastef va bénéficier de 43,5 minutes contre 6 minutes pour Takku-Wallu et les non-inscrits.

Le chef du gouvernement va décliner les orientations et les priorités de l'exécutif.

La séance va permettre au Premier ministre de faire part de la nouvelle feuille de route arrêtée par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des Sénégalais dans un contexte économique jugé difficile.

Un vote de confiance ou une motion de censure va clôturer cette séance.