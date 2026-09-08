Sénégal: Derniers réglages à l'Assemblée nationale avant la DPG

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale s'attèle à mettre la dernière main sur son dispositif, en attendant l'arrivée du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, attendu à 10 heures au sein de l'hémicycle, pour prononcer sa déclaration de politique générale.

À quelques mètres de l'Assemblée nationale, des agents des forces de l'ordre sont à l'oeuvre pour réguler la circulation, déviant les véhicules vers le lycée Lamine Guèye.

En face de la porte d'entrée arrière, des personnes attendent de pouvoir entrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, alors que la tribune dédiée au public refuse d'ores et déjà du monde.

Les entrées sont filtrées, les reporters étant dirigés vers un gendarme chargé de leur remettre des badges après vérification d'une liste des médias accrédités.

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A l'hémicycle, l'administration s'affaire aux derniers réglages. Sur les écrans de télévision, une affiche mettant en scène le Premier ministre, Al Amine Lo, avec la mention "DPG, Déclaration de politique générale".

La place réservée aux médias est déjà presque totalement occupée.

Les députés sont déjà sur place, mais n'ont pas encore, pour la plupart, rejoint leur place au sein de l'hémicycle.

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