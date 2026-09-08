Sénégal: La DPG vient de démarrer à l'Assemblée nationale

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La plénière de l'Assemblée nationale consacrée à la déclaration de politique générale du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, vient de démarrer à l'Assemblée nationale.

La séance a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, vient d'arriver à l'Assemblée nationale où il était attendu pour le début la séance solennelle consacrée à sa déclaration de politique générale.

Le chef du gouvernement avait été accueilli peu avant, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, accompagné des membres du gouvernement.

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