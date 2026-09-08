Sénégal: La Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo

Dakar — La Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo devant une Assemblée nationale où la majorité ne lui est pas acquise et dans un contexte économique difficile est le sujet en exergue dans les quotidiens reçus, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Nommé Premier ministre le 25 mai 2026, Ahmadou Al Aminou Lo présente, ce mardi 8 septembre à l'hémicycle, sa Déclaration de politique générale (Dpg) devant l'Assemblée nationale", indique Le Soleil, rappelant que "derrière cette échéance institutionnelle se trouve un important dispositif de préparation et de coordination administrative, mobilisant plusieurs niveaux de l'appareil d'État".

Le Soleil s'est intéressé "aux mécanismes qui président à l'élaboration de ce document appelé à fixer la feuille de route du gouvernement" et souligne qu'après "un premier report, le chef du gouvernement devrait revenir sur l'accord conclu avec le Fonds monétaire international (Fmi) et répondre aux urgences des Sénégalais confrontés aujourd'hui à la vie chère, au problème d'emploi et à la dette. Tout ceci, dans un hémicycle où la majorité ne lui est pas acquise".

"Al Aminou Lô à l'épreuve du miroir Sonko", selon L'Observateur.

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Le journal note qu'entre "duel de légitimité et épreuve de vérité, la déclaration de politique générale d'Ahmadou Al Aminou Lô s'annonce comme une joute politique à haute intensité, sous le regard de son prédécesseur devenu président de l'Assemblée nationale".

"Dans un hémicycle où chaque chiffre peut faire mouche et chaque réplique ouvrir une brèche, le Premier ministre joue bien plus qu'un exercice institutionnel : sa crédibilité", souligne L'Obs.

Le journal Le Quotidien parle d'une "épreuve du feu institutionnelle, économique et sociale pour le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô".

"Sa Déclaration de politique générale (Dpg) intervient dans une conjoncture complexe où le gouvernement doit concilier des exigences financières rigoureuses avec la grogne grandissante de la population", note la publication.

Selon Sud Quotidien Ahmadou Al Aminou Lô fera face "au bras de fer Diomaye-Pastef".

"Après un premier report lié au non-respect de la procédure parlementaire, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo se présente (...) devant l'Assemblée nationale pour sa Déclaration de politique générale. Dans un contexte marqué par la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son parti d'origine, Pastef, mais aussi par la montée des préoccupations sociales et économiques, cet exercice s'annonce comme un véritable test pour le chef du gouvernement", écrit Sud.

Le quotidien L'As aussi souligne que "contrairement à son prédécesseur Ousmane Sonko, devenu président de l'Assemblée nationale, M. Lo aura face à lui une majorité parlementaire qui lui est désormais hostile".

"Défendra-t-il le PROJET partagé avec PASTEF dans sa version originelle ou dans un format remanié, conforme à la posture actuelle du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye ? Wait and see!", s'interroge la publication.