Afrique: Football - Qualifications CAN U23 - Les Barea se propulsent au second tour

Madagascar se qualifie pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans après le désistement des Comores.

Un grand pas en avant. Les Barea U23 sont officiellement qualifiés pour le second tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans et aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

La Fédération de football des Comores a retiré son équipe des éliminatoires de la CAN U23 et les Coelacanthes ne participeront pas à la compétition. « En conséquence et conformément au règlement de la compétition, Madagascar est qualifié pour le deuxième tour des éliminatoires. De ce fait, les matchs initialement prévus entre Madagascar et les Comores au premier tour n'auront pas lieu », d'après une lettre officielle adressée à la CAF par l'organisation. Ces rencontres étaient initialement prévues le 28 septembre pour le match aller et le 6 octobre pour le retour.

Les Barea affronteront ainsi d'entrée les Bafana-Bafana sud-africains au second tour. Le match aller aura lieu le 9 novembre et celui du retour le 17 novembre. La mission sera de plus en plus compliquée pour le Team manager, Solonirina, et son assistant, Hery Nirina Jacques Landry Ralison, dit « Nene », ainsi que leurs collaborateurs locaux.

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Deux mois de préparation

Les Sud-Africains ont beaucoup plus d'expérience dans cette catégorie. L'Afrique du Sud avait déjà décroché deux médailles de bronze à la CAN U23, en 2015 et en 2019. La nation arc-en-ciel enregistre elle aussi deux participations aux Jeux olympiques, notamment en 2000 à Sydney et en 2016 à Rio. Sans tarder, la Fédération malgache de football et les membres du staff chargés de la sélection et de la préparation des Barea devraient profiter de ce désistement des Coelacanthes pour optimiser la préparation et procéder à l'action. L'équipe technique aura donc deux mois pour préparer ces matchs contre les Bafana-Bafana début novembre.

Le Team manager, Solonirina Raharijaona, avait évoqué vouloir former « une équipe combative composée de joueurs ayant le niveau des seniors évoluant en division nationale à l'étranger comme à Madagascar, ainsi que ceux qui sont concernés par la catégorie d'âge et qui disputent la Pure Play Football League (PFL) ».

La présentation des membres du staff était prévue la semaine passée, mais n'a pas eu lieu à la suite de l'annulation des matchs du premier tour. Les yeux des passionnés du ballon rond et des fans des Barea seront donc braqués sur les responsables chargés de la préparation des prochains matchs prévus dans deux mois.