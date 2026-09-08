Madagascar: Soamanandrariny - Les flammes dévorent une scierie familiale

Une famille a tout perdu dans un incendie à Soamanandrariny. La scierie, deux véhicules et plusieurs habitations ont été ravagés, pour un préjudice estimé à 140 millions d'ariary.

À Soamanandrariny, un incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre a ravagé une scierie et plusieurs habitations voisines. Les pertes sont estimées à environ 140 millions d'ariary. Au moment du sinistre, la famille propriétaire de l'entreprise se trouvait à Manjakandriana pour assister à un famadihana.

Pour cette famille de cinq personnes, ce sont dix années de travail et d'économies qui sont parties en fumée. La scierie et ses équipements, évalués à quelque 70 millions d'ariary, ont été entièrement détruits. Deux véhicules, un camion de 3,5 tonnes et un Starex, d'une valeur estimée à 40 millions d'ariary, sont également partis en fumée.

« Même les fournitures scolaires que nous venions d'acheter pour les enfants ont été détruites », déplore la famille, qui affirme n'avoir conservé que ses vêtements.

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L'incendie a également touché les habitations voisines. Une maison occupée par six familles a été partiellement brûlée, pour un préjudice estimé à 20 millions d'ariary. Quatre autres maisons ont été atteintes par la propagation des flammes, avec des dégâts évalués à près de 10 millions d'ariary. Toitures, portes et biens personnels ont notamment été endommagés. Au total, une trentaine de foyers ont été affectés par le sinistre.

Intervention dans la nuit

Alertés vers 1 heure du matin, les sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, d'Andravoahangy et d'Analamahitsy, avec l'appui de la gendarmerie et des habitants, sont intervenus pour maîtriser les flammes. La Jirama a également dépêché une équipe afin de couper l'électricité et limiter les risques liés au sinistre.

Aucun blessé n'est à déplorer. La famille Rafinaritra, propriétaire de la scierie, a présenté ses excuses aux riverains ainsi qu'aux clients dont les commandes ont été détruites.

L'origine du feu reste pour l'heure indéterminée, selon la gendarmerie. Les employés présents sur place ont indiqué avoir découvert les flammes alors qu'ils dormaient, avant de donner l'alerte.

Pour cette famille, le bilan est lourd : en quelques heures, dix années de travail ont été réduites en cendres.