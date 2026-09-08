Afrique de l'Ouest: Coupe du monde féminine - Le Mali et le Nigeria éliminés dès les phases de poule

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Mali et le Nigeria, les deux représentants de l'Afrique, ont été éliminés de la Coupe du monde féminine de basketball 2026 dont la phase de groupes s'est terminée, lundi.

Le mondial féminin de basket se déroule à Berlin, en Allemagne, jusqu'au 13 septembre.

Malgré leur première victoire en Coupe du monde, les Maliennes ont essuyé une deuxième défaite (58-83) devant le pays organisateur. Avec une victoire et deux défaites, le Mali n'obtient donc pas son billet pour les barrages.

Avec trois défaites en autant de sorties, le Nigeria sort par la petite porte de la compétition. Championnes d'Afrique, les D'Tigers ont été largement battues par les françaises.

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Sur 16 équipes en lice, il n'en reste plus que 12 à pouvoir encore espérer décrocher le titre de championne du monde et obtenir le quota olympique pour les JO de Los Angeles (2028).

Huit nations, Hongrie, Japon, Allemagne, Corée du Sud, Porto Rico, Chine, Italie et Australie doivent passer mercredi et jeudi par les barrages pour rejoindre les quatre nations qualifiées directement pour les quarts de finale.

L'Espagne, la Belgique, la France et les États-Unis d'Amérique, finalistes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont les équipes qualifiées directement pour les quarts de finale.

Les quatre vainqueurs de ces barrages compléteront le tableau des quarts de finale, programmés vendredi.

Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 auront lieu samedi, suivies de la finale, dimanche à Berlin.

Les Américaines, qui restent sur quatre titres consécutifs, sont les grandes favorites pour le sacre final à l'issue de cette édition qui enregistre la participation de seize équipes.

L'équipe américaine n'a plus perdu en Coupe du monde depuis la demi-finale de l'édition 2006.

La Coupe du monde 2026 permettra d'obtenir le premier quota olympique pour les Jeux olympiques (JO) prévus à Los Angeles en 2028.

-Voici le programme des barrages :

-Mercredi : Hongrie-Japon et Allemagne-Corée du Sud

-Jeudi : Porto Rico- Chine et Australie-Italie

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