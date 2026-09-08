Afrique: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - Le Sénégal surclasse la Mauritanie, 4-0, pour son entrée en lice

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a dominé (4-0) celle de la Mauritanie au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A).

Les buts des Lionceaux ont été inscrits par Cheikh Oumar Sy (35-ème mn et 68 -ème mn) ,Ousmane Commissaire Faye (47-ème mn) et Amadou Ndiaye (86- -ème mn).

Détenteurs du trophée, les protégés de l'ancien capitaine des Lions, Lamine Sané vont affronter la Sierra-Leone, jeudi à Thiès pour le compte de la deuxième journée.

Les Lionceaux partagent le groupe A avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'équipe nationale des moins de 17 ans de la Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A), suite aux tests IRM sur l'âge de ses joueurs.

Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia.

Le tournoi UFOA/A U17 a démarre lundi et se poursuivra jusqu'au au 20 septembre.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, vont se dérouler au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres rencontres de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.