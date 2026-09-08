Sénégal: Lancement d'une plateforme d'échanges à l'intention des acteurs économiques sénégalais et européens, le 17 septembre

La Chambre de commerce et d'investissement Sénégal-Union européenne (CCISE), dont l'ambition est devenir une "interface de référence" entre acteurs économiques sénégalais et européens, annonce lancer officiellement ses activités, les 17 et 18 septembre prochains, à Bruxelles, en Belgique.

"Cette initiative marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Sénégal et l'Union européenne", indique-t-elle dans un communiqué parvenu à l'APS, lundi.

Des décideurs publics et privés, chefs d'entreprise, investisseurs, institutions financières, organisations professionnelles et porteurs de projets sont attendus à cette cérémonie de lancement, prévue pour se dérouler "autour de plusieurs rencontres économiques".

La CCISE, considérée comme une plateforme économique indépendante, "a pour ambition de devenir une véritable interface de référence entre les acteurs économiques sénégalais et européens".

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"Elle entend faciliter les échanges, encourager les investissements, favoriser les mises en relation et accompagner l'émergence de partenariats et de projets structurants entre les deux espaces économiques", ajoute le communiqué.

Il précise qu'elle aura notamment pour mission de mobiliser les acteurs économiques, financiers et industriels désireux de développer de nouveaux marchés au Sénégal et de saisir les nombreuses opportunités de croissance offertes par le pays.

"Elle oeuvrera également à faciliter l'identification de partenaires fiables et la création de relations d'affaires durables entre les acteurs économiques du Sénégal et ceux de l'Europe", lit-on encore.

A travers sa plateforme, renseigne encore le communiqué, la CCISE favorisera la mise en relation des acteurs publics, privés, financiers et techniques, tout en accompagnant les entrepreneurs, notamment ceux de la diaspora sénégalaise, dans la structuration et la concrétisation de leurs projets d'investissement et de coopération.

La Chambre de commerce et d'investissement Sénégal-Union européenne entend par ailleurs promouvoir l'expertise sénégalaise, valoriser les produits et les entreprises du Sénégal sur les marchés européens et contribuer au renforcement durable des échanges économiques, commerciaux et d'investissement entre le Sénégal et l'Union européenne.

Le programme du lancement officiel des activités de la Chambre de commerce et d'investissement Sénégal-Union européenne prévoit des tables rondes, conférences, rencontres institutionnelles,

échanges B2B et B2G, ainsi que des séances de mise en relation entre entreprises, investisseurs et partenaires potentiels.

Les discussions vont porter sur "des enjeux majeurs tels que l'investissement et le financement, la promotion du Made in Sénégal sur les marchés européens, ainsi que sur plusieurs secteurs stratégiques à fort potentiel.

L'agro-industrie et la transformation locale sont citées parmi ces secteurs porteurs, de même que les infrastructures, l'énergie et la transition énergétique, tout comme le numérique, l'innovation et les services.

A travers ce lancement, la Chambre de Commerce et d'investissement Sénégal-Union européenne entend créer un cadre permanent de dialogue, de coopération et de développement des affaires entre les entreprises sénégalaises et européennes.

La CCISE ambitionne ainsi de rapprocher durablement entreprises, investisseurs, institutions, organisations professionnelles et porteurs de projets, afin de favoriser la création de partenariats solides, d'investissements productifs et d'opportunités mutuellement bénéfiques, selon le communiqué.

Il souligne que cette nouvelle plateforme économique se veut également un espace privilégié pour accompagner les entreprises sénégalaises désireuses d'accéder au marché européen, tout en facilitant l'identification et l'accompagnement d'investisseurs européens intéressés par les nombreuses opportunités offertes par le Sénégal.