Madagascar: Diana - Les centrales solaires réveillent l'entrepreneuriat rural

À Antsirabe, Antsaravibe et Antanamiavotro, l'électricité solaire ne veut plus être seulement une réponse au déficit énergétique. Elle se veut désormais un accélérateur d'activités, d'entrepreneuriat et d'inclusion sociale.

Dans les campagnes de la région Diana, l'obscurité n'est pas seulement une question d'éclairage. Elle est aussi économique. Sans électricité fiable, difficile de transformer les produits agricoles, de développer une activité, d'accéder à certains services numériques ou de conserver une production. À cela s'ajoutent le coût élevé des solutions alternatives et leur impact environnemental.

Le déficit énergétique devient ainsi un frein à la création de richesse locale. C'est précisément sur ce verrou que veut agir le projet porté par Experts-Solidaires, en partenariat avec plusieurs acteurs malgaches.

Les habitants, dans ces trois localités sélectionnées par le projet pour accueillir les Réseaux d'Énergies Villageoises (REV), alimentés par des centrales voltaïques, voient progressivement leur quotidien et leurs activités économiques transformés.

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Certes, l'électricité n'est pas encore distribuée directement dans chaque foyer, mais l'installation des centrales solaires a déjà permis l'émergence de nombreuses activités génératrices de revenus et de nouveaux services de proximité. Dans les différents sites, le modèle mis en place par l'organisation repose sur un éventail d'activités relativement similaire : couveuse, snack-bar, soudure, multiservice, gargote, coiffure, couture, broyage et transformation des produits agricoles...

Dans les communes bénéficiaires, le projet REV soutient les entrepreneurs sélectionnés en leur fournissant des bâtiments, des équipements et une formation initiale. En contrepartie, les entrepreneurs financent la pérennité et l'entretien des installations en payant leur consommation d'électricité, un loyer mensuel symbolique et une location mensuelle pour l'utilisation du matériel auprès des gestionnaires de site.

Des sites gérés localement

Sur chaque site, des associations de femmes et de jeunes ont également été constituées afin de contribuer à la dynamique et au développement des infrastructures. Parmi cela figurent la création d'un marché hebdomadaire, l'organisation de matchs de foot et de séances de cinéma de quartier, qui permettent l'afflux de clients venus consommer. Les effets de cette électrification se font déjà sentir dans la vie quotidienne des populations.

Pour certains services, il n'est désormais plus nécessaire de parcourir de longues distances. Les habitants peuvent notamment accéder directement à des prestations de soudure, de photocopie ou de saisie informatique.

Dans cette région du Nord, où les températures peuvent être particulièrement élevées, l'accès à l'électricité permet également de proposer de nouveaux produits. Les habitants des localités équipées d'un REV peuvent désormais acheter des boissons et des yaourts frais et réfrigérés. De leur côté, certains entrepreneurs peinent à trouver leur marché, tandis que d'autres arrivent à développer leurs activités en investissant dans l'achat de nouveaux matériels qui leur sont propres.

Les centrales solaires sont également devenues de véritables points de convergence. Chaque jour, des habitants s'y rendent pour recharger leurs téléphones, transférer de la musique ou télécharger des films qu'ils pourront ensuite regarder chez eux. La centrale distribue aussi des batteries rechargeables, appelées « Jiro Ve », équipées d'une ampoule, à 400 ariary par jour pour que les foyers soient électrifiés pendant la nuit.

À Antsaravibe, commune située dans la partie ouest du district d'Ambilobe, l'arrivée du Wi-Fi a encore renforcé l'attractivité du site. Chaque soir, les habitants viennent nombreux autour de la centrale pour profiter de cette connexion. Au-delà de l'électricité, les REV deviennent ainsi progressivement des espaces de services, de commerce, de sociabilité et d'accès au numérique.

« Malgré ces avancées, une attente reste largement partagée par les habitants : franchir une nouvelle étape et parvenir à la distribution de l'électricité directement dans les ménages », a souhaité le maire de la commune rurale d'Antsirabe, Raphaël Pascal Moralahy.