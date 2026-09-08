Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo - 'La transformation systémique du pays reste mon seul cap'

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Mouhamadou Al Amine Lo a déclaré mardi que la "transformation systémique" du Sénégal reste son seul cap et va guider l'action du gouvernement qu'il dirige.

Le référentiel national de "transformation systémique" du Sénégal, inspiré de la "Vision Sénégal 2050 [...] est mon seul cap", a-t-il déclaré, rappelant que ce référentiel a été inspirée par le programme électoral "Diomaye Président".

M. Lo a rappelé avoir finalisé ce référentiel en sa qualité de ministre d'État auprès du chef de l'État.

"Je n'ai pas l'ambition de voir quoi que ce soit dans la mise en oeuvre des orientations de la vision d'un Sénégal souverain juste et prospère ancré dans des valeurs fortes", a insisté le chef du gouvernement.

"Le cap sera maintenu avec un changement de méthode inspirée de ma longue carrière professionnelle. Cette méthode, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, que j'ai mise à votre service en ma qualité de secrétaire général du gouvernement [...]", a-t-il indiqué.

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