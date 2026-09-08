Sénégal: L'APIX signe un accord de partenariat avec Lufthansa Group pour développer les investissements et le tourisme sénégalais

Dakar — L'APIX, l'agence gouvernementale sénégalaise chargée de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, a signé un accord de partenariat avec Lufthansa Group, la compagnie aérienne nationale allemande, lundi, à Dakar, pour soutenir le tourisme et créer des opportunités d'investissement au Sénégal.

L'accord a été signé à l'occasion d'une visite de travail qu'effectue la vice-présidente chargée des ventes en Europe et en Afrique de Lufthansa Group, Julia Hillenbrand, dans la capitale sénégalaise.

"Lufthansa nous offre une plateforme d'expression, de vulgarisation, de promotion et d'investissement. Elle nous offre une plateforme de promotion de la destination Sénégal également", a expliqué le directeur général de l'APIX, Bakary Séga Bathily.

Le partenariat noué avec cette compagnie aérienne permettra à l'APIX d'organiser des évènements dédiés à la promotion du tourisme sénégalais, selon M. Bathily.

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D'après lui, l'accord scellé donne aussi à l'agence de promotion des investissements la possibilité de mieux valoriser l'offre touristique sénégalaise en Europe.

"Nous aurons accès à un marché européen très large. Lufthansa aura accès à un marché ouest-africain assez intéressant pour son développement", a assuré le directeur le directeur général de l'APIX.

La signature de l'accord de partenariat survient à un moment où le Sénégal cherche à mieux valoriser ses potentialités touristiques, a-t-il signalé.

Le directeur général de l'APIX, Bakary Séga Bathily

"Nous avons tellement d'opportunités touristiques que nous nous demandons pourquoi le tourisme ne représente encore que 7 % de notre produit intérieur brut", a dit Bakary Séga Bathily.

D'après lui, l'APIX est en train d'identifier des zones à forte vocation touristique, dans le but de les développer, selon M. Bathily.

Il a relevé des difficultés auxquelles est confronté le tourisme au Sénégal, dont le déficit de réceptifs lors des grands évènements religieux.

Julia Hillenbrand signale que Lufthansa Group ne fait pas que transporter des passagers.

Le transport aérien est, pour la compagnie et les investisseurs allemands, un important moyen de développement des entreprises, selon Mme Hillenbrand.

"Notre ambition est assez simple : connecter le Sénégal au monde, connecter aussi les entreprises, les investisseurs et les opportunités", a-t-elle ajouté.