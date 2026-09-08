Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le relais de la flamme olympique va mobiliser quelque 450 personnes (comité d'organisation)

Dakar — Environ 450 personnes, parmi lesquelles des sportifs, des jeunes talents, des acteurs de la société civile et figures des terroirs vont participer au relais de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse(JOJ) Dakar 2026 à travers les différentes régions du Sénégal, a-t-on appris du comité d'organisation de cet évènement mondial.

La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar, où elle sera officiellement présentée le lendemain, lors d'une cérémonie protocolaire prévue à la Place du Souvenir africain.

Une délégation sénégalaise quitte Dakar mardi pour Athènes (Grèce) où elle va participer à la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué Ibrahima Wade, coordonnateur du comité d'organisation de ce rendez-vous mondial prévu au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre prochains.

Le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 note dans un dossier de presse que la flamme sera allumée jeudi à Athènes par les rayons du soleil à l'aide d'un miroir parabolique, selon un rituel perpétuant la tradition olympique depuis l'Antiquité.

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Elle sera ensuite remise officiellement au Sénégal lors d'une cérémonie organisée au Stade panathénaïque (Kallimarmaro) qui a accueilli, au coeur d'Athènes, les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, renseigne la même source.

La flamme olympique sera accueillie à Dakar, avant une tournée nationale devant la conduire dans les 14 régions du Sénégal.

La commune de Dakar Plateau sera le point de départ de la flamme pour une tournée dans les différentes localités du pays.

Après une tournée de plus d'un mois, la tournée de la flamme sera clôturée le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l'ouverture des JOJ 2026.

L'acteur Omar Sy, l'influenceur Khaby Lam, des figures du sport sénégalais comme Amadou Dia Bâ, Amadou Gallo Fall, Isabelle Sambou, mais aussi de jeunes talents et des acteurs engagés dans leurs territoires comptent parmi les porteurs de la flamme olympique.

Selon le comité d'organisation des JOJ 2026, à travers leurs parcours, leurs engagements et leur histoire, les porteurs incarnent la diversité du Sénégal et les valeurs de partage, d'inclusion et de transmission associées à Dakar 2026.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.