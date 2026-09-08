Sénégal: Information sur l'emploi - L'ANPEJ engage la refonte de son système pour des données plus fiables

Dakar — L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a engagé un processus de refonte de son système d'information sur le marché de l'emploi (SIME), en collaboration avec les différents acteurs de l'écosystème de l'emploi, afin de disposer d'un outil fiable, moderne et interopérable pour mieux orienter les politiques publiques, a-t-on appris de sa directrice générale, Sinna Amadou Gaye.

Cette réforme était au centre d'un atelier ayant réuni lundi des représentants du secteur privé, des universités, du secteur informel et des structures publiques intervenant dans le domaine de l'emploi.

"Nous avons engagé un processus de réforme et de consolidation de notre système d'information sur le marché de l'emploi", a déclaré Sinna Amadou Gaye, soulignant la nécessité de disposer d'un "outil fiable, moderne et interopérable".

Selon Mme Gaye, le nouveau système devra permettre de "collecter des données, de les centraliser, de les traiter, de les analyser et de les partager", afin de mieux appréhender les évolutions du marché du travail.

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La directrice générale de l'ANPEJ a insisté sur l'importance de la concertation avec les différents acteurs, précisant que l'atelier organisé à cet effet vise à instaurer "un cadre de dialogue structuré" avec les acteurs des secteurs privé et informel, pour recueillir leurs besoins, contraintes et propositions.

Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Bèye Ndiaye, la disponibilité de données fiables constitue un préalable à l'élaboration de politiques publiques pertinentes en matière d'emploi.

"Les politiques publiques que nous définissons pour l'autorité, la politique publique d'emploi, c'est sur la base des données", a-t-il déclaré, estimant que ces politiques doivent être construites "avec les autres acteurs de l'écosystème".

Selon M. Ndiaye, le système d'information sur le marché de l'emploi de l'ANPEJ est une plateforme qui permet de faire suivi des demandes d'emploi, de profiler les demandeurs et de faciliter leur mise en relation avec les employeurs.

"Cette plateforme va permettre de suivre la demande d'emploi sur le marché, mais aussi de profiler les différents demandeurs d'emploi", a-t-il expliqué.

Il a également plaidé pour une approche dépassant le seul cadre de l'ANPEJ. "Il serait facile pour les structures d'avoir une plateforme unique co-construite avec tous les acteurs", a-t-il soutenu, précisant que celle-ci pourrait, à terme, appartenir à l'ensemble des structures publiques engagées dans la politique de l'emploi

Le chef de la division informatique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Bourama Mané, également chef de projet pour la refonte du SIME de l'ANPEJ, a de son côté insisté sur la nécessité d'assurer un suivi national des demandeurs d'emploi.

"L'objectif premier, [...] c'est d'abord de parvenir à mettre en place une plateforme qui puisse suivre le demandeur d'emploi à l'échelle nationale", a-t-il indiqué.

Cette démarche devrait notamment reposer sur l'attribution d'un numéro unique d'identification à chaque demandeur d'emploi, permettant de le retracer à travers les différentes structures intervenant dans le secteur.

"Dès l'instant que ce numéro est attribué, l'objectif, c'est la centralisation de toutes les données", a ajouté M. Mané, soulignant que ces informations permettront à l'ANSD de disposer, à terme, de données fiables pour le suivi de certains indicateurs clés du marché du travail.

Il a par ailleurs relevé que l'intégration des données administratives dans le suivi des indicateurs pourrait contribuer à renforcer les dispositifs statistiques nationaux, notamment en complément des enquêtes réalisées par l'ANSD sur l'emploi.