Congo-Brazzaville: Assainissement - Visite des travaux d'aménagement dans la capitale

Le ministre de l'Assainissement et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a effectué, le 7 septembre, une visite de terrain dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Cette tournée s'inscrit dans le traditionnel premier samedi du mois consacré à l'assainissement des artères de la capitale. Elle avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'assainissement, de voirie et d'équipements publics engagés à quelques jours de la rentrée scolaire.

Accompagné des services techniques et des autorités locales, le ministre a inspecté les grands collecteurs de la rue Mbochi et les ouvrages de la Tsiémé, réalisés en anticipation de la saison pluvieuse. Il s'est félicité de la qualité des réalisations et du respect des délais, tout en relevant que des compléments d'assainissement seront rapidement exécutés pour assurer la pleine opérationnalité des équipements.

À Mpila, la délégation a visité le marché moderne de Dragage reconstruit sur l'ancien site de fortune, après les graves incidents du 4 mars. Le ministre a salué la renaissance de ce quartier, désormais doté d'un musée moderne et d'un supermarché de qualité. Il a également constaté les progrès réalisés sur l'avenue des Blindés, qui devrait se transformer en grand corridor de déviation reliant les quartiers Kintélé, Mikalou, Talangaï, Mpila et Ouenzé. Des travaux d'éclairage public y sont en cours.

La tournée s'est poursuivie dans la commune de Mfilou où le ministre a visité le centre culturel de cet arrondissement en pleine construction, financé par le Fonds africain pour la décentralisation, en partenariat avec le Royaume du Maroc. Il a également échangé avec le nouvel administrateur de l'arrondissement 7 Mfilou sur les problématiques d'assainissement et la mobilisation des associations et partenaires locaux.

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Il a lancé un appel à l'ensemble de la communauté éducative : élèves, enseignants, parents et collectivités pour une implication dans l'entretien des établissements scolaires et de leurs abords, en vue d'une rentrée paisible et dans un environnement sain.

Rappel à l'ordre sur la loi

Interrogé sur la fermeture d'une boutique ordonnée lors de sa visite, le ministre a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure coercitive appliquée après plusieurs rappels à l'ordre. Il a déploré que certains commerçants persistent à exercer leur activité dans des conditions insalubres, en dépit des règlements en vigueur. Il a annoncé la mise en place de brigades de surveillance et d'assainissement, ainsi que des sanctions financières pour les contrevenants, afin de financer les opérations de curage et d'entretien des caniveaux.