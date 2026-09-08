Congo-Brazzaville: Tourisme - Le Cevte et Kev Services scellent un partenariat stratégique

7 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Dans une dynamique de consolidation des acteurs du secteur du tourisme et de l'environnement, le Cercle des élites en voyages, tourisme et environnement (Cevte) et l'Agence de voyages Kev Services ont officiellement paraphé, le 5 septembre, un accord de partenariat d'une durée de cinq ans renouvelable. Cette collaboration vise à dynamiser l'industrie touristique à travers des actions conjointes axées sur la mobilité et l'accompagnement des voyageurs.

Portée par une vision commune du développement touristique, cette convention réunit deux entités dont les activités se complètent. Interrogé sur les enjeux de cette alliance, Benoit André Tandou, représentant la commission de contrôle de législation, discipline et membre dirigeant du Cevte, explique la portée stratégique de cet engagement : « L'enjeu est très bénéfique pour les deux structures.

Nous sommes dans le voyage, nous sommes aussi dans le tourisme et nous sommes aussi dans l'environnement, ce qui signifie que tout ce qui est voyage peut intéresser KEV Services. Nous aurons la possibilité d'accueillir des étrangers, d'avoir des groupes de voyageurs, d'accueillir ceux qui viennent visiter les sites touristiques et nous aurons les besoins de Kev Services pour les billets de voyage, les billets de transport et autres. Donc c'est une sorte de collaboration qui se crée entre deux associations qui ont pratiquement à peu près le même objectif », a-t-il indiqué.

Sur le plan opérationnel, cet accord garantie l'accompagnement logistique des flux de visiteurs et formalise les synergies entre les deux structures. Les modalités pratiques de ce partenariat s'articulent autour de facilités permanentes pour la gestion des déplacements nationaux et internationaux.

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Pour le compte de Kev Services, sa directrice générale, Suzanne Matangou, a rappelé qu'à l'exception de facilitation des déplacements, le volet de la visibilité institutionnelle et de la promotion conjointe des destinations occupe une place centrale dans la mise en oeuvre de cette convention, visant à renforcer l'impact des acteurs engagés dans la valorisation du patrimoine et des infrastructures d'accueil.

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