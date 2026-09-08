Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Poursuite de la compétition au pays et à Pointe-Noire

Le match opposant chez les seniors dames l'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) à Grain de sel a été le choc de la 20e journée des matches de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais qui s'est disputée le 6 août à Brazzaville.

Les Amazones de la DGSP ont été à la hauteur puisqu'elles ont fini par l'emporter (35-21). Dans l'autre match des dames, l'Interclub s'est incliné devant Renaissance (26-30).

Chez les seniors messieurs, par contre, Interclub a dominé Académie (38-23) et BMC a battu sur le fil CFJSO (31-30) pendant que Asoc et ASB se neutralisaient (28-28). Dans la catégorie des U-16, Asoc et CFPN ont fait jeu égal (27-27).

Comme à l'accoutumée, la Dynamique Le Réveil du handball congolais a également étendu ses activités à d'autres localités du pays. Les rencontres qui se sont disputées à Pointe-Noire comptaient pour la 17e journée.

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L'Interclub s'est incliné sur le fil chez les messieurs devant Pélérin (20-21). Munisport a battu Tié-Tié sport ( 44-25) , et l'AS Cheminots a pris le meilleur sur Patronage (27-23).

Chez les dames, l'As Cheminots a eu raison de Pèlerin ( 29-26), et Banko sport l'a emporté sur Tié- Tié sport (17-15).