Madagascar: Activités minières - QMM reprend ses opérations

Après une suspension de plusieurs jours, QIT Madagascar Minerals (QMM) annonce la reprise de ses opérations à Mandena, à Tolagnaro, ce lundi 7 septembre à partir de 18 heures. L'activité avait été interrompue fin août après plusieurs blocages de la route menant au site minier, dans un contexte de contentieux opposant la compagnie à des agriculteurs d'Andranokana.

À l'origine des revendications figure une décision de justice concernant vingt-sept agriculteurs d'Andranokana, dont les terres ont été affectées par l'installation d'un seuil déversoir. En février 2026, la justice avait ordonné à QMM de leur verser des dommages-intérêts. Le 5 août, la Cour suprême a rejeté le recours de l'entreprise visant à contester l'exécution provisoire de cette décision.

Des manifestations et des blocages de la route d'accès à Mandena ont ensuite eu lieu.

La levée du blocage le 30 août avait permis d'apaiser temporairement la situation, mais QMM avait maintenu la suspension de ses activités, estimant que les conditions de sécurité et de circulation n'étaient pas encore suffisamment garanties.

La reprise annoncée ce 7 septembre marque donc une nouvelle étape, sans pour autant mettre fin au contentieux.