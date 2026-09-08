Madagascar: Vontovorona - Le réseau électrique modernisé

Les chutes de tension et les coupures fréquentes liées aux défaillances de la ligne de transport électrique à Vontovorona sont corrigées. Groupe Filatex a installé et modernisé 400 ml de ligne électrique à Vontovorona, qui a été inaugurée depuis peu. L'ancienne infrastructure a laissé place à un réseau moderne, conforme aux normes de sécurité et calibré pour supporter la demande locale. Elle assure un approvisionnement stable à long terme.

Cette stabilisation du réseau transforme le quotidien de près de 1 500 personnes issues de 350 foyers du fokontany d'Antanety II. Le bureau du fokontany, les Centres de Santé de Base et les écoles publiques tirent avantage de cette nouvelle installation. Cette avancée sécurise également les projets sociaux et éducatifs du pôle des ONG Yamuna et Tsinjo MNA à Vontovorona.

La Maison d'Accueil pour enfants, parrainée depuis 2016 par le Consulat Honoraire d'Espagne, la crèche de 25 enfants ainsi que les salles de formation numérique, de français et d'orientation des jeunes vont directement en bénéficier.

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Cette initiative citoyenne impulsée et coordonnée par l'ONG Yamuna a vu le jour grâce à la collaboration multipartite du groupe Filatex, de la Jirama et des autorités locales. Le Groupe Filatex, sous l'impulsion de Hasnaine Yavarhoussen, le CEO du groupe, a entièrement financé le matériel de ces installations, suite à ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale. La compagnie nationale Jirama a fourni et installé de nouveaux poteaux.

« Ce projet démontre que lorsque les acteurs publics, privés et associatifs unissent leurs compétences autour d'un objectif commun, les bénéfices pour les populations sont immédiats et durables.

Nous remercions chaleureusement Groupe Filatex, la Jirama, les autorités locales et l'ensemble des partenaires qui ont rendu cette réalisation possible. Cette nouvelle infrastructure améliorera concrètement les conditions de vie des familles, tout en renforçant les actions éducatives et sociales que nous menons quotidiennement auprès des enfants, des jeunes et des femmes de Vontovorona. »