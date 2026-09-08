Madagascar: Circulation - Une rue rouvre à Ambohijatovo

8 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La rue passant près du ministère de la Jeunesse et des Sports, à Ambohijatovo, a été rouverte à la circulation automobile.

« Cela fait un peu moins d'une semaine que les barrages installés ici ont été enlevés et que cette rue est ouverte», témoigne Julienne Razanamanana, une marchande de rue dans ce quartier, hier.

Les automobilistes en provenance d'Ambondrona ont désormais deux choix pour rejoindre Ambohijatovo ou Analakely. Soit ils descendent directement à la première bifurcation, entre le ministère de la Jeunesse et le RM1. Soit ils roulent jusqu'au croisement à Ambohijatovo et descendent, par la suite, jusqu'à Andohan'Analakely. Cette réorganisation visait à désengorger le trafic entre Ambondrona et Ambohijatovo.

Cependant, des usagers constatent peu d'amélioration : « Malgré ce dispositif, les embouteillages persistent », déplore l'un d'eux. Ils voient peu d'utilité à la réouverture de la circulation. « Les véhicules ne peuvent même pas rejoindre directement Antaninarenina ou Ambohijatovo et doivent encore faire le détour à Andohan'Analakely», lancent-ils.

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D'autres pensent qu'elle ne fait qu'accentuer la perturbation de la circulation. Des marchands de rue envahissent les trottoirs à Ambohijatovo, ainsi, les piétons doivent marcher sur la chaussée. Par ailleurs, des véhicules qui sortent du portail du ministère de la Jeunesse roulent en contresens sur le sens unique. « On ne sait plus les règles de la circulation par ici», regrettent des riverains.

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