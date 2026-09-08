Gabon: Titres de transport 100% digitalisés - L'ANINF accélère la modernisation de l'administration

Permis de conduire, cartes grises, titres de transport... L'État gabonais passe au numérique. Fiabilité, traçabilité, proximité, le numérique au service des usagers, même à Makokou, la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo

Sous la tutelle du ministère de l'Économie numérique, l'Agence déploie les infrastructures pour sécuriser les documents, simplifier les procédures et mieux tracer les opérations dans le secteur des transports.

Preuve que le changement touche tout le pays : à Makokou, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon (ANINF) a équipé le nouveau centre d'enrôlement pour les permis digitalisés. Connexion dédiée, réseau local, protection électrique. Objectif : offrir le même niveau de service qu'à Libreville.« Des systèmes plus performants, accessibles et adaptés ».

C'est la feuille de route fixée par le DG de l'ANINF, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, en cohérence avec la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema.Mais la technologie ne suffit pas.

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La réussite repose aussi sur une bonne gouvernance et une coordination claire entre l'État, l'ANINF et les opérateurs. Ici, les entreprises gabonaises comme Rengus ont un rôle à jouer pour ancrer l'expertise locale dans cette mutation.

Avec la digitalisation des titres de transport, le Gabon gagne en efficacité administrative et affirme sa souveraineté numérique.