Madagascar: Rentrée scolaire - Des parents changent d'habitude

Des parents revoient leurs habitudes, en ce début de la rentrée scolaire 2026-2027. Ils ont pris des mesures pour assurer la protection de leurs enfants, face à la vague de disparition d'enfants.

« La situation nous fait peur. On prend en main de près la sécurité de notre enfant pour que cela ne nous touche pas », lance une mère de famille qui a ramené son enfant au portail de son école à Ankadivato, hier, lors de la première journée d'école dans cet établissement. Cette dernière explique avoir décidé, avec son mari, de limiter au maximum les déplacements à pied de leur enfant sur la voie publique.

« Aucun bus ne dessert directement le trajet entre chez nous et l'école. Mon mari l'y dépose donc en voiture le matin, ou nous prenons un taxi. Ce midi, nous sommes allés déjeuner chez ma mère, car une ligne de bus relie directement son domicile à l'école, ce qui évite d'avoir à marcher », précise-t-elle.

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De nombreux parents préfèrent également accompagner eux-mêmes leurs enfants à l'école plutôt que de déléguer cette responsabilité aux nounous. Selon Mercia Rakotonandrasana, gardien d'école privée chargé de la sortie des élèves à la fin de la classe, la présence des nourrices au portail se fait de plus en plus rare.

Règles de sécurité

« J'ai aménagé mes horaires de manière à pouvoir accompagner et reprendre mon enfant à l'école, au quotidien», explique une autre mère qui travaille à son compte.

Les établissements scolaires renforcent eux aussi leurs règles de sécurité. Durant les réunions de rentrée de plusieurs écoles privées, il a été rappelé que seuls les responsables désignés au préalable, munis de la carte de l'établissement, sont autorisés à venir chercher les élèves. « En cas d'imprévu, les parents doivent prévenir l'école à l'avance et présenter la personne qui les remplacera. Sans cela, l'élève ne sort pas de l'enceinte de l'école », précise la responsable d'un établissement privé.

Des parents réclament un renforcement des mesures de sécurité de la part de l'État pour protéger les élèves, en cette nouvelle année scolaire marquée par la disparition de personnes.