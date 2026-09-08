Madagascar: Basketball - Vie de club - Le JCBA mise sur la formation

Le club des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo collecte les fruits de ses investissements. Le sacre national des U20 garçons, dimanche à Fianarantsoa, illustre cette réussite.

Avec 280 licenciés, filles et garçons, le club des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo, connu sous le nom de JCBA, figure parmi les clubs les plus structurés du basketball malgache. Les résultats acquis ces dix dernières années montrent que les dirigeants ne se sont pas trompés dans leur choix en misant sur la formation. Ils utilisent la politique de la continuité et de relève comme piliers de son projet pour réussir.

Les titres ne se comptent plus sur les doigts pour toutes les catégories d'âge. Le plus jeune licencié a 7 ans et le club propose aujourd'hui un parcours couvrant toutes les catégories, de U10 à U20, chez les filles comme chez les garçons, ainsi que la N1B hommes, la N1A dames, les vétérans dames et les super vétérans hommes et dames. Le club entame ses 26 années d'existence et poursuit son développement en basketball.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous la présidence d'Aina Zo Rambeloson, la priorité reste sportive: décrocher davantage de titres nationaux et augmenter le nombre d'équipes engagées aux championnats de Madagascar. Mais le club veut surtout y parvenir en s'appuyant sur ses propres jeunes. Le recrutement extérieur demeure limité à des cas exceptionnels, la formation interne constituant la véritable marque de fabrique du JCBA.

Levée de fonds

Le titre de champion de Madagascar remporté dimanche à Fianarantsoa par les U20 garçons vient précisément récompenser cette politique. Pour Tojo Hery Rasamoelina, entraîneur et membre fondateur, ce sacre s'inscrit dans la continuité du projet lancé avec la création des catégories jeunes : « Notre objectif était de préparer la relève sportive du basketball. »

Le fonctionnement annuel du club, toutes catégories confondues, représente désormais 20 à 25 millions d'ariary. Il couvre notamment la location des terrains, les indemnités des entraîneurs, les droits d'engagement dans les différents championnats, les droits de match et l'achat de matériel.

Le budget aux championnats nationaux est estimé entre 6 et 10 millions d'ariary par catégorie, selon la distance du lieu de compétition. Pour financer ces déplacements, le JCBA s'appuie sur les sponsors, les contributions des parents et les recettes des «Game Day», auxquelles s'ajoutent différentes opérations de levée de fonds, comme les déjeuners dansants ou les ventes de bûches de Noël. Les maillots, cache-maillots et survêtements restent à la charge des joueurs.

Le palmarès des dix dernières années témoigne de cette régularité, avec plusieurs titres et podiums nationaux chez les jeunes, les vétérans et les seniors. Le titre national des vétérans dames en 2018, les deuxièmes places nationales des U14 filles en 2018 et 2025 ou encore la troisième place de la N1B dames en 2025 illustrent cette dynamique.

« Le JCBA est avant tout une école de vie. Nous formons des basketteurs, mais surtout des hommes et des femmes responsables », résume Aina Zo Rambeloson. Le sacre des U20 garçons confirme que, 26 ans après sa création, le club entend continuer à bâtir son avenir à partir de sa propre relève.