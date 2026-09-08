Afrique: Qualifications CAN 2027 - Nigeria - Barea à la même date

Pas de changement. La Fédération malgache de football affirme qu'« aucune lettre officielle n'a affirmé jusqu'ici le changement de la date du match contre le Nigéria ». La presse internationale en ligne Eurosport ainsi qu'une autre locale avaient publié que le match comptant pour la première journée qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2027 a été avancé au mercredi 23 septembre, d'après la publication de la Fédération nigériane en début de la semaine passée.

Carréfoot a de son côté publié hier que les premiers matchs de Madagascar sont programmés respectivement le 26 et le 30 septembre. «Les dates initiales prévues restent inchangées jusqu'à présent», affirme le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa.

D'après le calendrier des matchs sur le site officiel de la Confédération africaine de football, publié le 4 septembre, le match comptant pour la première journée entre le Nigéria et Madagascar dans le groupe L est programmé le vendredi 25 septembre à 19 heures, heure malgache, à Godswil Akpabio International Stadium d'Uyo, au Nigéria. Et le match de la journée 2, Madagascar-Tanzanie, se tiendra le mardi 29 septembre à 16 heures au stade d'honneur de Meknès, au Maroc.

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Dans la même publication, il a été mentionné que «les pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda sont automatiquement qualifiés. Une équipe supplémentaire se qualifiera dans chacun de leurs groupes».