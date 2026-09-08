Madagascar: Tennis de table - Championnats du pays - Rhandy et Océane signent un doublé

Les Rakotondrazaka en démonstration. Rhandy Rakotondrazaka du club CJRT Atsinanana et Océane Rakotondrazaka du Challengers Analamanga ont réalisé un joli doublé chacun aux championnats de Madagascar de tennis de table qui se sont étalés au gymnase d'Ampisikina à Mahajanga du 3 au 6 septembre.
Rhandy a défait 3-0 en finale de la N1A Lino Razafindralambo du Challengers et a battu Harry du Young Vibes Analamanga 3-0 en duel final des juniors. Ranto Océane a de son côté conservé son titre en dominant Santatra Raharijaona du Cosfa 3-0 en N1 dames après avoir disposé de Fitia du CJST Atsinanana 3-0 chez les juniors.
Les sacres en 2e série sont ravis par Rija d'Amoron'Imania chez les hommes et Jenny du Cosfa chez les dames. Chez les cadets, Elie du CJST s'est imposé 3-0 contre le champion d'Analamanga, David, chez les garçons et Idealy du CFTT Atsinanana a surclassé sur le fil par 3-2 Mayane Rakotondrazaka du Challengers.