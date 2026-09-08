Madagascar: Tennis de table - Championnats du pays - Rhandy et Océane signent un doublé

8 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les Rakotondrazaka en démonstration. Rhandy Rakotondrazaka du club CJRT Atsinanana et Océane Rakotondrazaka du Challengers Analamanga ont réalisé un joli doublé chacun aux championnats de Madagascar de tennis de table qui se sont étalés au gymnase d'Ampisikina à Mahajanga du 3 au 6 septembre.

Rhandy a défait 3-0 en finale de la N1A Lino Razafindralambo du Challengers et a battu Harry du Young Vibes Analamanga 3-0 en duel final des juniors. Ranto Océane a de son côté conservé son titre en dominant Santatra Raharijaona du Cosfa 3-0 en N1 dames après avoir disposé de Fitia du CJST Atsinanana 3-0 chez les juniors.

Les sacres en 2e série sont ravis par Rija d'Amoron'Imania chez les hommes et Jenny du Cosfa chez les dames. Chez les cadets, Elie du CJST s'est imposé 3-0 contre le champion d'Analamanga, David, chez les garçons et Idealy du CFTT Atsinanana a surclassé sur le fil par 3-2 Mayane Rakotondrazaka du Challengers.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.