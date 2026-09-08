Madagascar: Parkour - Championnats nationaux - Nette domination des traceurs d'Analamanga

Sport, art et culture urbaine au coeur de la capitale. Les traceurs d'Analamanga ont raflé les titres aux championnats nationaux de parkour « speed run ». Un trio de la capitale s'est hissé sur le podium. Auteur du meilleur temps de 18»72, Rianala Ranaivomanana remporte le sacre chez les garçons. Myo Johnson (19»71) et Dinah Rakotoarijaona (20»94) complètent le podium. Fitsikina Ravoavonjiarisoa décroche le titre chez les filles (24»49).

Elle a devancé Fortuna Rakoto (31»14) et Sonya Mamianja (35»07). Abdel Sahidah d'Antsirabe s'est hissé sur la plus haute marche du podium en freestyle, crédité de 24,9 points devant Manjaka Rahovalahy de Fianarantsoa (23,7 points) et Émilie Ramanitranja (22,7 points).

Les meilleurs intégreront la présélection en vue du championnat du monde en mai 2027 à Montpellier. Le sommet national de parkour a rassemblé cette année une quarantaine de traceurs issus d'Antananarivo, de Mahajanga, d'Antsirabe, de Fianarantsoa, d'Atsiranana et de Morondava.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le championnat se déroule chaque année depuis cinq éditions en marge de l'Urban Flow Festival, créé par le festival Alefa Parkour, initié par l'association Traceur Gasy. La 5e édition s'est déroulée du 4 au 6 septembre sur le parvis de l'hôtel de Ville à Analakely. L'édition 2026 a réuni plus d'une centaine d'athlètes et une dizaine de disciplines, en l'occurrence le parkour, le breakdance, le graffiti, le cirque contemporain, le basket féminin 3x3, le skateboard, le roller, le BMX, le foot freestyle, le street workout, la musique et le rap.