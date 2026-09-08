Madagascar: Jôkôsô - Le Festival du Rire mise sur la diversité de l'humour

La 6e édition de Jôkôsô Festival du Rire se tiendra du 18 au 20 septembre à Antananarivo, avec trois jours de spectacles, de stand-up et de rencontres consacrés à l'humour.

Réunir les humoristes malgaches sur une même scène tout en proposant au public une programmation renouvelée : telle est l'ambition de cette 6e édition de Jôkôsô Festival du Rire. Du 18 au 20 septembre, le festival proposera plusieurs rendez-vous, avec notamment des figures reconnues de l'humour et de nouveaux visages, dans une volonté de valoriser le travail accompli par les artistes tout au long de l'année.

Le choix des participants repose ainsi sur une sélection des humoristes dont les prestations et les oeuvres ont marqué la saison. Il ne s'agit pas d'un appel à candidatures, mais d'une sélection effectuée par l'équipe du festival, avec l'objectif de présenter au public des artistes dont le travail mérite d'être découvert ou redécouvert.

Cette édition se distingue également par un nombre plus limité d'humoristes invités sur scène. Cette orientation vise à permettre à chacun de disposer d'un véritable espace d'expression, tout en conservant une durée de spectacle similaire à celle des éditions précédentes.

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Visibilité

Le festival souhaite ainsi offrir des prestations plus abouties et continuer à faire évoluer son format. À terme, l'objectif est notamment de proposer des spectacles concrets, susceptibles d'être diffusés sur YouTube et sur les différentes plateformes de communication, tout en développant progressivement la visibilité des artistes.

La vision de Jôkôsô repose surtout sur le rassemblement des acteurs de l'humour. Le festival ambitionne de réunir différents profils et de toucher un public toujours plus large, avec l'idée de pouvoir un jour remplir de grandes salles. La diversité constitue donc un élément essentiel du concept : les humoristes se succèdent sur scène, notamment aux côtés d'artistes déjà connus comme Francis, Gothlieb et Dadavy, afin de permettre au public de découvrir plusieurs styles, personnalités et sujets d'humour.

Cette alternance favorise également les échanges et la collaboration entre les artistes. Les thèmes restent pour l'instant libres, même si l'organisation envisage éventuellement de consacrer certaines éditions ou séquences à un thème précis.

Le programme débutera le 18 septembre à 19 heures au Tana Water Front, avec le one-man-show de Gothlieb, précédé d'une première partie assurée par Iharantsoa. Le 19 septembre à 10 heures, l'Alliance française d'Antananarivo accueillera une rencontre avec Francis Turbo, consacrée à son parcours d'humoriste. À 15 heures, Tsiresy Radilofera présentera son one-man-show « Maât » au CGM Culture/Goethe-Zentrum Antananarivo, un spectacle qui aborde notamment des questions existentielles à travers son regard et son humour.