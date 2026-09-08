Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal réceptionne un nouvel appareil baptisé « Gorée »

La compagnie nationale Air Sénégal renforce sa flotte. Elle a réceptionné le lundi 7 septembre 2026, à l'Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd), un Boeing 737-800 NG baptisé «Gorée ». Il dispose de 174 sièges dont 12 sièges en classe affaires et 162 sièges en classe économique.

La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye. «L'opération que nous venons de faire marque une étape importante pour la compagnie nationale qui est Air Sénégal », a déclaré M. Ndiaye. Il a affirmé que cette acquisition revêt une portée stratégique et s'inscrit dans les orientations définies par les autorités sénégalaises allant dans le sens de renforcer la souveraineté aérienne du pays.

Selon le ministre, la réception du nouvel appareil entre en droite ligne avec le master plan, le quinquennat, la stratégie nationale de développement du Sénégal 2024-2029 ainsi que le business plan de Air Sénégal dans une perspective d'impulser directement le Sénégal vers une souveraineté aérienne.

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Abdoul Ahad Ndiaye a indiqué que cette acquisition nous permettra de consolider notre compagnie nationale, de jeter les bases de la mise en place d'une plateforme aérienne régionale, voire même internationale.

«Aujourd'hui, avec le souhait, en tout cas du président de la République, nous allons continuer à faire des acquisitions pour le compte de notre compagnie nationale Air Sénégal, avec des avions exclusivement de type Boeing », a confié le ministre non sans saluer la coopération avec Boeing.