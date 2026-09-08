Sénégal: DPG - Al Aminou Lo mise sur le pragmatisme pour conduire l'action gouvernementale

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présenté ce 08 septembre 2026 sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Quelques mois après sa nomination à la tête du gouvernement, le successeur d'Ousmane Sonko a exposé les grandes orientations de son action, entre continuité des engagements du président Bassirou Diomaye Faye et volonté d'adapter la méthode aux réalités économiques et sociales du pays.

« Le cap sera maintenu, mais la méthode sera revue »

Dès l'entame de son discours, le chef du gouvernement a posé les principes qui guideront son action. S'appuyant sur la distinction de Max Weber entre « éthique de la conviction » et « éthique de la responsabilité », il a expliqué vouloir rester fidèle aux convictions portées par le président Bassirou Diomaye Faye, tout en mesurant les conséquences de chaque décision sur la vie quotidienne des Sénégalais, l'économie nationale et les relations internationales.

« Nous sommes un pays pauvre, actuellement très endetté. Nous sommes une petite économie ouverte », a-t-il rappelé, soulignant que le Sénégal reste exposé aux évolutions de l'environnement international, y compris lorsqu'il ne participe pas directement aux décisions qui les déterminent.

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Évoquant le juge Kéba Mbaye et le théologien Martin Luther, Al Aminou Lo a également insisté sur la dimension éthique de la fonction politique, appelant à exercer le pouvoir avec intégrité et sens du sacrifice. Reprenant une formule prononcée par Kéba Mbaye en 1981, « Les Sénégalais sont fatigués » il a estimé que ce constat demeure, 45 ans plus tard, toujours d'actualité.

Justice, transparence et réconciliation

Sur le terrain de l’État de droit, le Premier ministre est revenu sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024, qui ont fait plusieurs morts. Il a indiqué qu’une enquête judiciaire avait été ouverte en juillet 2025 sur les infractions liées à ces événements et non couvertes par la loi d’amnistie adoptée en mars 2024. Évoquant les « blessures » laissées par cette période, Ahmadou Al Aminou Lo a assuré que les procédures suivront leur cours « dans le strict respect du droit, de la présomption d’innocence et de l’indépendance des juridictions ». L'objectif, a-t-il souligné, est de parvenir à une démarche qui « réconcilie sans effacer, sans persécuter ».

Le gouvernement entend également renforcer la transparence dans la gestion publique. Al Aminou Lo a ainsi annoncé la révision de plusieurs contrats conclus dans des secteurs stratégiques, ainsi que l'installation, avant la fin de l'année, de la Commission nationale d'accès à l'information, conformément à la loi de 2015 relative à la communication des documents publics.

« La règle sera de donner l'information, et non de la refuser », a-t-il affirmé. Des réformes sont également annoncées dans les secteurs de la justice et de l'administration pénitentiaire.

Le foncier, un chantier qu'il connaît de l'intérieur

Le dossier foncier a occupé une place importante dans la déclaration du Premier ministre, qui a rappelé son expérience au secrétariat général du gouvernement.

Il est notamment revenu sur la réforme du domaine public maritime et la gestion foncière, rappelant avoir remis en main propre, en juillet 2024, le rapport de la Commission nationale chargée de cette question, avant d'en présenter les conclusions en août de la même année.

Les travaux menés sur sept zones de Dakar ainsi que dans d'autres localités ont été finalisés entre juillet 2024 et février 2025. Parmi les principales recommandations figure le réaménagement des lotissements, avec l'ambition de mettre fin à une pratique qu'il a résumée ainsi : « refaire un lotissement, et refaire encore un lotissement ».

Réforme électorale et stabilité sociale

À l'approche de plusieurs échéances électorales majeures élections locales, législatives et présidentielle, le Premier ministre a annoncé que la réforme du cycle électoral constituera l'une des priorités de son gouvernement. La mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national figure également parmi les chantiers annoncés.

Sur le front social, Al Aminou Lo entend rendre « crédible et effectif » le Pacte national de stabilité sociale. Des rencontres sont prévues avec les comités de pilotage du pacte, le patronat et les organisations syndicales.

Le Premier ministre a par ailleurs voulu rassurer les travailleurs sur la portée du nouveau Code du travail et du nouveau Code de sécurité sociale adoptés par l'Assemblée nationale. Ces textes ne seront « jamais des armes de l'État contre les travailleurs ou les entreprises », a-t-il assuré.

Les services du travail continueront, pour leur part, à examiner les cas de licenciements jugés abusifs, avec, selon les situations, la réintégration des travailleurs concernés ou le paiement de leurs droits.

Hydrocarbures : une souveraineté à construire progressivement

La gestion des ressources naturelles a constitué l'un des principaux volets de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire en sorte que les revenus issus des hydrocarbures bénéficient aux générations actuelles comme aux générations futures.

Mais cette ambition devra composer avec les contraintes financières et technologiques. Selon Al Aminou Lo, l'exploration et le développement de nouveaux blocs pétroliers et gaziers nécessitent des investissements pouvant atteindre 5 à 10 milliards de dollars, des montants qui ne peuvent être entièrement mobilisés par le Sénégal à court terme.

Le gouvernement mise néanmoins sur une évolution du mix énergétique, avec une place progressivement accrue du gaz domestique dans la production d'électricité. Cette stratégie doit notamment s'appuyer sur les projets gaziers de Saint-Louis, désormais en pleine production.

L'objectif affiché est de réduire le coût de l'électricité pour les ménages qui ne bénéficient pas des subventions, lesquelles devraient à l'avenir être davantage ciblées.

« Notre souveraineté est naturellement en marche, mais elle doit être construite progressivement », a résumé le Premier ministre. Il a également évoqué la création d'un fonds intergénérationnel destiné à accumuler une partie des ressources issues de l'exploitation pétrolière et gazière au bénéfice des générations futures.

Éducation, santé, agriculture et emploi au cœur des priorités

Au-delà des questions institutionnelles et économiques, la déclaration de politique générale accorde une place importante aux secteurs sociaux.

Dans l'éducation, le gouvernement prévoit d'agir sur la qualité de l'enseignement et de renforcer la formation professionnelle. Dans le domaine de la santé, il entend moderniser les infrastructures hospitalières et renforcer les effectifs, avec une attention particulière portée aux zones rurales.

L'agriculture reste également au cœur de l'ambition de souveraineté alimentaire, à travers un soutien accru aux producteurs. Le gouvernement entend parallèlement diversifier le mix énergétique en développant davantage les énergies renouvelables.

L'emploi des jeunes figure lui aussi parmi les priorités, avec des programmes d'insertion destinés notamment aux jeunes diplômés.

Sur le plan diplomatique, enfin, le Sénégal souhaite consolider son rôle d'acteur de stabilité en Afrique de l'Ouest et renforcer son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

À travers cette déclaration de politique générale, Ahmadou Al Aminou Lo a ainsi voulu poser les bases d'une gouvernance combinant fidélité aux orientations présidentielles et pragmatisme dans leur mise en œuvre. Un exercice qui intervient dans un contexte de finances publiques contraintes, que le Premier ministre a assumé de placer au cœur des réalités auxquelles son gouvernement devra faire face.