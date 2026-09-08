Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le pays assurera une prospérité durable grâce à la résilience, au développement et à une solide capacité de défense

8 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « L'autonomie stratégique de l'Éthiopie en matière d'industrie de défense et la dynamique de développement qui se poursuit constituent le socle solide de la paix, de la stabilité et de la croissance économique à long terme du pays », a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre Abiy a tenu ces propos dans un message publié sur les réseaux sociaux le 8 septembre, soit le 3 Pagume du calendrier éthiopien, célébré comme la « Journée de la résilience » au cours de la période de transition de cinq jours précédant le Nouvel An éthiopien.

Soulignant le rôle central des forces armées dans la sauvegarde de la souveraineté du pays, Abiy a déclaré que le progrès national était indissociable du dévouement des militaires.

« Lorsque nous pensons à l'Éthiopie, il est impossible d'envisager notre cheminement national vers la grandeur sans rendre d'abord hommage à nos courageuses forces de sécurité, qui font preuve de résilience jour et nuit pour protéger le pays contre ses adversaires », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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« C'est pour cette raison qu'en cette « Journée de la résilience », nous commémorons avec le plus grand honneur national les sacrifices historiques de nos héros, qui ont donné leur vie pour la pérennité et la souveraineté de notre nation. »

Soulignant les progrès réalisés dans le domaine des technologies de défense nationales, Abiy a déclaré que les capacités locales renforçaient la sécurité nationale.

« Aujourd'hui, grâce à son propre savoir-faire et aux compétences de ses citoyens, notre nation a réussi à fabriquer, au sein de ses industries de défense, des équipements technologiques de pointe, notamment des drones, des véhicules militaires blindés modernes, des armes lourdes, de l'artillerie et des munitions », a déclaré Abiy.

Le Premier ministre a conclu en affirmant que cette autonomie soutiendra la poursuite par le pays d'une croissance et d'une stabilité globales.

« Cette autonomie stratégique constituant le socle solide de la paix et de la croissance économique globale de notre peuple, nous garantirons la prospérité durable de l'Éthiopie en réaffirmant notre résilience nationale grâce à un développement concret et à une solide capacité de défense », a-t-il déclaré.

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