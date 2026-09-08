Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri promet de créer les conditions propices au retour des déplacés à Mambasa

Le gouverneur de l'Ituri a effectué lundi 7 septembre sa première visite de terrain dans le territoire de Mambasa, à environ 165 kilomètres de Bunia. Cette descente intervient alors que le territoire fait face depuis plusieurs mois à des attaques attribuées aux rebelles des ADF.

Selon la société civile locale, plus de 300 personnes ont été tuées depuis le début de l'année et plus de 45 000 ménages ont été contraints de fuir leurs villages. Plusieurs habitants ont également abandonné leurs champs et leurs activités minières en raison de l'insécurité.

Au cours de sa visite, le gouverneur a promis de travailler à la restauration de l'autorité de l'État et au renforcement de la cohésion sociale. Il a également assuré vouloir créer les conditions permettant aux habitants déplacés de regagner leurs villages et leurs champs.

L'autorité provinciale a par ailleurs appelé la population à collaborer avec les services de sécurité ainsi qu'avec les équipes engagées dans la riposte contre Ebola.

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La société civile attend des mesures concrètes

La société civile locale salue les engagements annoncés par le gouverneur, mais demande leur concrétisation. Elle souhaite notamment des mesures contre les tracasseries routières attribuées à certains éléments des forces de sécurité.

Pour les représentants de la population, le rétablissement de la sécurité demeure la priorité afin de permettre aux habitants de retourner dans leurs milieux de vie et de reprendre leurs activités agricoles et minières.