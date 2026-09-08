Afrique: CAN-Volleyball 2026 - Les 14 Léopards congolais connaissent leurs numéros

La sélection nationale masculine de volleyball de la RDC connaît désormais les numéros de maillot des 14 joueurs retenus pour la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations (CAN) de volleyball. La compétition est prévue du 13 au 26 septembre 2026 à Tunis, en Tunisie.

Le sélectionneur national, Eric N'Gapeth, a retenu un groupe composé de joueurs évoluant en RDC et à l'étranger, notamment au Japon, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en France et en Libye.

Passeurs

N°14 : Mervedie Kola (VC Espoir, RDC)

N°4 : Ben Nakavoua (VC Espoir, RDC)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Centraux

N°7 : Gaston Bashiya (VC Les Aigles du Congo, RDC)

N°12 : Josué Lumanu (Al Ain, Émirats arabes unis)

N°16 : Francis Muya (Kubota Spears Osaka, Japon)

Attaquants-réceptionneurs

N°3 : Perpétue Salasala (VC Green Team, RDC)

N°13 : Jérémie Mukelenge (VC Le Plessis-Robinson, France)

N°1 : Yannick Shesha (Al Ahly Benghazi, Libye)

N°5 : Steven Kabongo (VC Espoir, RDC)

N°2 : Moïse Kitambala (VC Service National, RDC)

Pointus

N°6 : Tegra Tshibasu (Al Garafa, Qatar)

N°11 : Théophile Mabila (VC Service National, RDC)

Libéros

N°8 : Moïse Ndwanyi (VC Espoir, RDC)

N°19 : Jordi Esanga (VC Garde Républicaine, RDC)

Un staff technique de cinq membres

Le staff technique est composé d'Eric N'Gapeth, sélectionneur national, assisté de Roche Mounir Claude et Sapalo Okanda Danny. L'encadrement médical comprend le médecin Djunga Mulamba César et la kinésithérapeute Geba Makungasa Nelly.

Initialement prévue à Kinshasa, cette 25e édition a été délocalisée à Tunis en raison de l'épidémie de maladie à virus Ebola.

La compétition servira également de cadre de préparation en vue des prochaines échéances internationales, notamment le Championnat du monde masculin prévu en Pologne en 2027 et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.