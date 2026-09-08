Congo-Kinshasa: Les femmes policières impliquées dans la prévention des violences et la protection des civils à Beni

Les femmes policières de la Police nationale congolaise (PNC) à Beni, dans le Nord-Kivu, participent aux opérations de maintien de l'ordre, de la protection des civils et aux actions de sensibilisation de la population contre les violences. À l'occasion de la Journée internationale de la coopération policière, célébrée lundi 7 septembre, Radio Okapi s'intéresse à leur travail sur le terrain.

Dans une région confrontée à l'insécurité liée notamment à l'activisme des groupes armés, ces policières prennent part aux patrouilles mixtes aux côtés de leurs collègues masculins pour protéger la population et ses biens.

Micheline Ekagaza Tengbuti, policière en service à Beni, explique que les femmes bénéficient de la même formation de base que les hommes et disposent d'équipements de protection pour leurs interventions.

« Nous faisons les patrouilles avec les hommes. Nous avons bénéficié de la même formation de base. Nous avons des armes, des boucliers et des équipements de protection », témoigne-t-elle.

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Selon elle, les policières interviennent également pour sécuriser les personnes exposées aux menaces lors des opérations.

Sensibilisation et prise en charge des violences basées sur le genre

Outre la sécurisation des voies publiques, ces agents s'investissent dans la prévention des violences faites aux femmes. Bénéficiant de renforcements de capacités dispensés dans le cadre de la collaboration avec la MONUSCO, elles mènent des sessions de sensibilisation et offrent un accompagnement ciblé aux victimes.

« Nous sensibilisons les femmes pour qu'elles dénoncent les violences faites aux femmes, toutes sortes de violences », explique Micheline Ekagaza Tengbuti, qui intervient également dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour créer un cadre de confiance avec les communautés locales.

Les femmes policières sont nombreuses au commissariat urbain de la PNC à Beni. Elles participent aux opérations de sécurité et aux activités de sensibilisation auprès de la population.