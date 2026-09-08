Congo-Kinshasa: Les habitants de Binza-Ozone à Kinshasa, confrontés au calvaire du transport et au délabrement des routes

Se déplacer aux heures de pointe s'est transformé en un défi quotidien à Binza-Ozone, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Entre l'insuffisance de la desserte en transports en commun, la hausse des tarifs et la dégradation de la voirie, les travailleurs, élèves et étudiants font face à un parcours difficile pour rejoindre leurs destinations, selon les témoignes recueillis ce lundi 7 septembre.

Les reporters de Radio Okapi ont constaté lundi matin, que cette situation contraint la population de ce coin de la capitale, à patienter de longues heures aux arrêts et sur les axes routiers.

Face à ce qu'ils qualifient « d'inaction des autorités » devant le délabrement de ce tronçon de leur quartier, des riverains ont pris l'initiative d'exécuter eux-mêmes des travaux de réparation pour maintenir la circulation.

Ces habitants rapportent que l'absence de lignes de la société publique Transco contraint les usagers à subir les humeurs des transporteurs privés.

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« Un tronçon était très abîmé et, comme les travaux tardaient, les habitants ont décidé de le réparer eux-mêmes. Nous sommes près du président, mais nous vivons comme s'il était loin de nous. Nous n'avons pas de ligne Transco ici. Pour aller en ville, nous pouvons passer deux à trois heures sur la route, alors que le trajet prend normalement 30 minutes. », témoigne un habitant.

Impact sur les conducteurs

Les transporteurs privés déplorent également cette situation. Bloqués dans des embouteillages interminables, ils affirment que le nombre de leurs rotations journalières chute, ce qui réduit leurs revenus et les pousse à ajuster leurs tarifs à la hausse pour compenser le manque à gagner.

«À cause des embouteillages, nous sommes obligés d'augmenter le prix du transport », explique un chauffeur. « Nous devons nous réveiller dès 3 heures du matin pour espérer rouler plus facilement vers 4 ou 5 heures. », indique un conducteur.

Pour désengorger le quartier et soulager la population de Ngaliema, les riverains demandent l'ouverture de nouvelles lignes Transco, la réhabilitation durable des infrastructures routières, le renforcement du réseau ferroviaire urbain et un partenariat structuré entre l'État et les opérateurs privés.