Maroc: Le groupe Marsa Maroc annonce une hausse de 13% de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Marsa Maroc, qui gère des terminaux portuaires au Royaume Chérifien, a connu une hausse de 13% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs financiers établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 3 214 millions de dirhams (MDH) contre 2 842 MDH au 30 juin 2025. La direction de Marsa Maroc estime que ce chiffre d'affaires est porté à la fois par la croissance des volumes manutentionnés et par l'amélioration des recettes liées aux prestations logistiques. Elle soutient par ailleurs que le trafic domestique de conteneurs a progressé de 7% et a atteint 697.594 EVP, porté par le dynamisme du commerce extérieur, tandis que le trafic de transbordement a reculé de 4% à 822.666 EVP, reflétant un choix opérationnel de spécialiser davantage les terminaux du Groupe : les terminaux à conteneurs du port de Casablanca recentrés sur les flux domestiques et celui de Tanger Alliance restant positionné sur le transbordement.

Le trafic des vracs et divers s'est inscrit également en hausse, tiré par une progression de 6% des vracs solides, soutenue notamment par les importations d'aliments de bétail et de ferraille ainsi que par une hausse de 6% des vracs liquides.

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« Le Groupe a engagé un investissement de 3,4 milliards de dirhams au cours du premier semestre 2026, consacré principalement au développement des infrastructures portuaires et à l'acquisition des équipements destinés aux nouveaux terminaux du port Nador West Med » ont laissé entendre les responsables de Marsa Maroc.

Ils soutiennent par ailleurs que la structure financière du Groupe demeure solide, avec un endettement net négatif de -1.138 MDH au 30 juin 2026, constitué de 2.785 MDH de disponibilités et de 1.647 MDH de dettes de financement, confirmant sa capacité à financer son programme de développement tout en préservant ses équilibres financiers.