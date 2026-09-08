Cote d'Ivoire: La Société Africaine de Plantation d'Hévéas annonce une baisse de 88% de son résultat net au premier semestre 2026

Les activités de la Société africaine de plantation d'hévéas (SAPH) dont le siège social se trouve à Abidjan n'ont pas été fameuses au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025 avec un résultat net en forte baisse de 88%.

Selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise, ce résultat net affiche un solde de 2,206 milliards de FCFA contre 18,125 milliards de FCFA au 30 juin 2025. Cette situation fait dire aux responsables de la SAPH que cela porte le taux de marge nette à 2% contre 11% au premier semestre 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est élevé est passé de 171,364 milliards de FCFA au premier semestre 2025 à 138,173 milliards de FCFA un an plus tard, soit une baisse de 19%. Selon la direction de la SAPH, ce repli reflète la baisse conjoncturelle des volumes vendus (-10%) combinée à l'érosion du prix moyen de vente (-12%), sous le double effet du décalage de facturation des contrats négociés lors des phases de baisse du marché et de la réduction temporaire de certaines primes commerciales liées au report d'application de la norme EUDR.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une baisse de 82% à 4,718 milliards de FCFA contre 26,380 milliards de FCFA à fin juin 2025.

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Pour sa part, le résultat financier réduit de 151 millions son déficit qui passe de -1,758 milliard de FCFA au premier semestre 2025 à -1,607 milliard de FCFA au premier semestre 2026.

En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires affiche un solde de 3,111 milliards de FCFA contre 24,622 milliards de FCFA au 30 juin 2025 (-87%).

Sur les perspectives qui se dessinent pour leur entreprise, les responsables de la SAPH avancent que malgré les facteurs d'incertitude sur le marché international, désormais structurels, et la concurrence nationale accrue, leur entreprise entend « tirer parti des prix plus soutenus et de volumes en hausse pour améliorer son niveau de profitabilité sur le second semestre. »

Selon eux, la société demeure focalisée sur la maîtrise de ses coûts de production et la poursuite de ses investissements stratégiques prioritaires, marqués notamment par la finalisation de l'extension de son usine de Soubré et le déploiement de nouveaux sites d'approvisionnement et de production de matière première.

« L'application au 30 décembre 2026 de la norme EUDR devrait également valider l'orientation claire et continue de SAPH pour la fourniture d'un caoutchouc durable et premium à l'ensemble de ses clients » soulignent-ils. Ils estiment par ailleurs que la SAPH s'appuie sur des fondamentaux financiers solides pour conduire ses opérations avec rigueur et réactivité, préserver ses marges et poursuivre sa stratégie de croissance, d'excellence et de diversification comme leader reconnu responsable.