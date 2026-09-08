En marge de l'investiture officielle du Président zambien Hakainde Hichilema, le Président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des Affaires africaines, Frank W. Garcia Jr., à l'hôtel InterContinental de Lusaka.
Cette rencontre de haut niveau s'est articulée autour de deux axes majeurs :
- Le suivi des accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance minière, de la transition énergétique ainsi que du développement de la filière agricole.
- L'accélération des projets économiques structurants en cours en RDC avec l'appui américain, avec une attention particulière portée au corridor de Lobito, à la valorisation des minerais critiques et au développement des chaînes de valeur locales.
Cette réunion a été l'occasion pour le président du Sénat de réaffirmer la volonté du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un partenariat gagnant-gagnant, garantissant la souveraineté de la RDC tout en générant des retombées concrètes pour la population congolaise.
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Cette démarche positionne ainsi la chambre haute du Parlement au coeur de la diplomatie économique et du renforcement de l'axe Kinshasa-Washington.
Pour rappel, Frank W. Garcia Jr. a pris ses fonctions de secrétaire d'Etat adjoint chargé du Bureau des affaires africaines le 1eᣴ juin 2026. Ancien officier de la Marine américaine ayant 28 ans de carrière, il a notamment servi comme chef d'État-major du National Reconnaissance Office et conseiller principal auprès du Comité spécial permanent sur le renseignement de la Chambre des représentants. Il s'est rendu à Lusaka dans le cadre de sa deuxième tournée africaine afin d'assister à la prestation de serment du président Hichilema et de promouvoir l'orientation « le commerce plutôt que l'aide » portée par l'administration américaine.