En marge de l'investiture officielle du Président zambien Hakainde Hichilema, le Président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des Affaires africaines, Frank W. Garcia Jr., à l'hôtel InterContinental de Lusaka.

Cette rencontre de haut niveau s'est articulée autour de deux axes majeurs :

Le suivi des accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance minière, de la transition énergétique ainsi que du développement de la filière agricole. L'accélération des projets économiques structurants en cours en RDC avec l'appui américain, avec une attention particulière portée au corridor de Lobito, à la valorisation des minerais critiques et au développement des chaînes de valeur locales.

Cette réunion a été l'occasion pour le président du Sénat de réaffirmer la volonté du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un partenariat gagnant-gagnant, garantissant la souveraineté de la RDC tout en générant des retombées concrètes pour la population congolaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette démarche positionne ainsi la chambre haute du Parlement au coeur de la diplomatie économique et du renforcement de l'axe Kinshasa-Washington.

Pour rappel, Frank W. Garcia Jr. a pris ses fonctions de secrétaire d'Etat adjoint chargé du Bureau des affaires africaines le 1eᣴ juin 2026. Ancien officier de la Marine américaine ayant 28 ans de carrière, il a notamment servi comme chef d'État-major du National Reconnaissance Office et conseiller principal auprès du Comité spécial permanent sur le renseignement de la Chambre des représentants. Il s'est rendu à Lusaka dans le cadre de sa deuxième tournée africaine afin d'assister à la prestation de serment du président Hichilema et de promouvoir l'orientation « le commerce plutôt que l'aide » portée par l'administration américaine.