Congo-Kinshasa: Forum économique Royaume-Uni/RDC - Baroness Sandip consulte Patrick Muyaya !

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, s'est entretenu avec Baroness Sandip Verma, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, ce lundi 7 septembre 2026, à son cabinet de travail à Kinshasa.

Au coeur des échanges : le renforcement du partenariat commercial et des investissements entre le Royaume-Uni et la RDC, en vue du Forum économique Royaume-Uni-RDC prévu à Londres du 2 au 4 novembre 2026.

À cette occasion, Baroness Sandip Verma a lancé un appel à la mobilisation des acteurs économiques et institutionnels intéressés par ce rendez-vous de haut niveau.

« Nous invitons les entreprises, investisseurs, institutions, représentants gouvernementaux, membres de la diaspora, entrepreneurs et professionnels à manifester leur intérêt pour participer au Forum économique Royaume-Uni-RDC, qui se tiendra à Londres du 2 au 4 novembre 2026 », a-t-elle déclaré.

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Elle a précisé que cette rencontre réunira des décideurs, des investisseurs, des chefs d'entreprise ainsi que des représentants du secteur public autour des opportunités d'investissement, des projets rentables et des partenariats durables entre les deux pays. Des rencontres B2B et B2G sont également prévues afin de favoriser des échanges directs entre les opérateurs économiques et les institutions.

Les discussions ont aussi abordé l'amélioration du climat des affaires. À ce sujet, le Ministre Patrick Muyaya a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes garantissant un cadre attractif et sécurisé pour les investisseurs britanniques. Baroness Verma est ensuite revenue sur les étapes préparatoires, mentionnant le pré-lancement de la plateforme UKDRC Business Forum avant son lancement officiel à Londres en novembre prochain.

« Ce sera une grande conférence qui réunira des investisseurs, des entreprises, des gouvernements et des universitaires pour travailler ensemble au développement. Plusieurs secteurs sont concernés par cette démarche et nous voulons démontrer que les opportunités existent en République démocratique du Congo et qu'elles s'inscrivent dans la vision du Gouvernement », a-t-elle expliqué. Elle a également souligné que cette initiative vise à rapprocher les investisseurs des priorités de développement de la RDC, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures routières et du développement des compétences de la jeunesse.

Le Ministre Muyaya a, de son côté, afin de rassurer son interlocutrice, rappelé que de nombreux acteurs internationaux (français, chinois, américains, turcs ou indiens) opèrent déjà avec succès dans le pays, en collaboration avec le Gouvernement et le peuple congolais. En conclusion de l'audience, il a souhaité plein succès au Forum économique Royaume-Uni-RDC, saluant une initiative appelée à renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays.