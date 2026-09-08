Tunisie: Saison touristique à Tozeur - 200 000 visiteurs attendus d'ici la fin de décembre

8 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les préparatifs ont démarré dans le gouvernorat de Tozeur pour accueillir entre 190 000 et 200 000 visiteurs au cours de la période à venir (novembre et décembre). Le commissaire régional au tourisme de Tozeur, Adel Sbita, prévoit une augmentation d'environ 5 % du nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière.

Lors d'une intervention téléphonique ce mardi 8 septembre 2026 dans l'émission Yowm Saïd sur les ondes de la Radio Nationale, le commissaire au tourisme a indiqué que des équipes mixtes sur le terrain ont effectué des visites d'inspection sur les sites touristiques. Ces contrôles ont permis de relever certaines défaillances qui seront corrigées dans le cadre des améliorations et des préparatifs pour la saison touristique automne-hiver dans le Sud tunisien.

Il a ajouté que les autorités concernées ont également mené des opérations d'inspection dans plusieurs hôtels et clubs d'animation touristique.

Adel Sbita a précisé que les destinations touristiques qui devraient connaître une forte affluence de touristes et de visiteurs tunisiens sont Ong Jmel (site de tournage de Star Wars), les zones de tourisme de montagne comme Tamerza et Chebika, l'observation du lever du soleil sur le Chott el-Jérid, ainsi que les anciennes médinas de Tozeur et Nefta.

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